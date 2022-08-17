Полиция начала производство в отношении русскоязычного жителя Эстонии, который распространял ненависть и выражал надежду, что скоро в страну придут российские войска.
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Разжигал ненависть: полиция возбудила дело в отношении местного путиниста
Разжигал ненависть: полиция возбудила дело в отношении местного путиниста
В видео, которое распространяется в соцсетях, житель Эстонии призывает к актам вандализма, выражает надежду, что следом за Украиной российские войска придут и в Эстонию. «Два часа и, я надеюсь, Россия будет в Таллинне. Кохтла-Ярве и Нарва встретят российские войска с распростертыми руками», – говорит он в видео. На фоне виден флаг РФ и играет российский гимн.
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