Разжигал ненависть: полиция возбудила дело в отношении местного путиниста

В видео, которое распространяется в соцсетях, житель Эстонии призывает к актам вандализма, выражает надежду, что следом за Украиной российские войска придут и в Эстонию. «Два часа и, я надеюсь, Россия будет в Таллинне. Кохтла-Ярве и Нарва встретят российские войска с распростертыми руками», – говорит он в видео. На фоне виден флаг РФ и играет российский гимн.