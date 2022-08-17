«Новости в 7» за 17 августа: антирекорд цены на электричество, венгерский "Курултай" и репортаж с премьеры "Аптекаря Мельхиора"

Сегодня в выпуске:

- 4000 евро за киловатт-час электроэнергии - такой антирекорд сегодня был поставлен в Эстонии. Что привело к таким шокирующим тарифам и какие меры собирается предпринять новое правительство.

- Семейным врачам в регионах выплатят подъемные до 45 000 евро; ленивцу в таллиннском зоопарке выбрали имя; владеющие недвижимостью в Эстонии россияне тоже могут попасть под санкции и не получить визы.

- Как пережила Нарва ночь после резкого переноса сразу семи монументов советской эпохи?

- Живущие в центре Европы венгры ведут свою историю от древних кочевых народов и старательно сохраняют традиции и историю, демонстрируя их на фестивале "Курултай".

- Стоимость электроэнергии в Европе выросла вдвое; канцлер Германии объяснил, почему он против запрета на выдачу шенгена россиянам.

- На экраны выходит вторая часть сверхпопулярного кинофильма в жанре средневекового детектива "Аптекарь Мельхиор". Наша съемочная группа побывала на премьере, чтобы выяснить первую реакцию зрителей на эту новинку.