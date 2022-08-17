Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 августа: антирекорд цены на электричество, венгерский "Курултай" и репортаж с премьеры "Аптекаря Мельхиора"
Сегодня в выпуске:
- 4000 евро за киловатт-час электроэнергии - такой антирекорд сегодня был поставлен в Эстонии. Что привело к таким шокирующим тарифам и какие меры собирается предпринять новое правительство.
- Семейным врачам в регионах выплатят подъемные до 45 000 евро; ленивцу в таллиннском зоопарке выбрали имя; владеющие недвижимостью в Эстонии россияне тоже могут попасть под санкции и не получить визы.
- Как пережила Нарва ночь после резкого переноса сразу семи монументов советской эпохи?
- Живущие в центре Европы венгры ведут свою историю от древних кочевых народов и старательно сохраняют традиции и историю, демонстрируя их на фестивале "Курултай".
- Стоимость электроэнергии в Европе выросла вдвое; канцлер Германии объяснил, почему он против запрета на выдачу шенгена россиянам.
- На экраны выходит вторая часть сверхпопулярного кинофильма в жанре средневекового детектива "Аптекарь Мельхиор". Наша съемочная группа побывала на премьере, чтобы выяснить первую реакцию зрителей на эту новинку.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 17 августа.