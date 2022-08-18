Мнение ⟩ «А жизнь идет» как новый российский консенсус

А то, как яростно комментаторы «изнутри» объединяются и опровергают любую критику своего образа жизни и ее репрезентации и то, как яростно отстаивает на это право сытый туризм в Европе, которая тем временем занята военной помощью в Украине и принимает миллионы беженцев, лишь подтверждает негласный консенсус – «жизнь идет». Для одних благодаря. Для других вопреки. Лишь для единиц замерла, порвалась, покрыта горем и стыдом, наполнена попытками что-то сделать для жертв, помочь беженцам и депортированным. А для миллионов по другую сторону границы она порвалась так, что никакого «наладится» в отношении пирующих и отдыхающих «хороших русских», которые «против войны», нет и не предвидится. И уж точно уже ничего не «наладится» в отношении тех «плохих русских», кто устроил резню в Буче или обстрел женщин и детей в Виннице. Но есть ощущение, что мало кто из россиян это понимает.