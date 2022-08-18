Мнение ⟩ «А жизнь идет» как новый российский консенсус

Куда поскачет наш проказник этим последним летом? В бары-рестораны-театры, на фесты-концерты-пикники. Или может, махнуть в Европу? Визы перестают давать, но пока же дают!
Венеция кишит туристами из РФ. Шорты, шлепанцы, темные очки, летние платья, ухоженные лица, веселый смех. На каждом шагу русская речь. Люди проводят отпуск. Потом домой. Они ни от чего не бегут. Война? Какая война? Где война? Мы чисто по культуре и чашечке капучино!
Возможно, за этим таится исконное, удалое-фаталистичное: гуляем на последние, судьба – индейка, а жизнь – копейка. И своя жизнь, и чужая. Или же это просто приобретенная толстокожесть травмированного сознания не в первом поколении. А восприятие Европы как зоны отдыха и культурного курорта роднит россиян по обе стороны от буквы Z.
Все и так было хрупко: ведь это лишь тонко прорисованный очаг папы Карло был и был залогом, точнее, завесой, чтоб не видеть переполненные зоны и раздутые силовые структуры. Но вот холст порван, и за ним бушует война, хозяйничает смерть. И что? А ничего. Спустя три месяца нарисованный очаг в целом пристойно восстановлен и водворен на место. Кое-где просвечивают прорехи и руины, но с этим власть готова мириться ради поддержания эффекта бесперебойности жизни и прочего «куда деваться?».
«Культура не виновата» – это месседж на экспорт. «Жизнь идет» – для внутреннего пользования. Факт производства российского культурного контента адаптирует потребителя к войне. Сейчас это работает сильнее, чем любой Эзопов язык, который пытаются встроить в наиболее прогрессивные продукты культуры. Эго производителей этих продуктов не дает увидеть истинных масштабов своего влияния. Власти на руку тщеславие, которое заставляет художников трудиться.