Неожиданный технический сбой: в Эстонии резко упало производство электроэнергии

Согласно графикам Elering, если в 13 часов реальная выработка еще превышала прогнозируемую на 15,8 МВт, то через час фактическая выработка была уже ниже прогнозируемой на 136,4 МВт.

В 16.03 концерн Eesti Energia сообщил бирже Nord Pool о сбое восьмого энергоблока Эстонской электростанции, который по прогнозу продлится четыре дня и десять часов. Однако полностью из производства восьмой блок не выпал: бирже Nord Pool сообщили, что для рынка осталось только 80 МВт из 193 МВт мощности.