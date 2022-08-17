График ⟩ Рекордная цена: на один час в Эстонии резко сократилось потребление электроэнергии

Если еще в 17.47 потребление электроэнергии в Эстонии составляло 1022 мегаватта, то в 18.03 оно уже упало на 12,2 процента до 897 мегаватт. В последующие минуты потребление стабилизировалось на уровне 900 мегаватт.

Следует учитывать, что от рекордной цены зависят только клиенты с биржевыми пакетами. На тех, кто заключил договор на пакет с фиксированной ценой на электроэнергию, сегодняшняя высокая биржевая цена не влияет, поэтому у них не было причин ограничивать потребление.

Электропотребление в Эстонии. Фото: Kuvatõmmis

Хотя биржевая цена в 4000 евро также действует в Латвии и Литве с 18 до 19 часов, наши балтийские соседи не так сильно сократили потребление. В Латвии потребление за этот период снизилось на 3,3 процента, а в Литве – на 4,4 процента.