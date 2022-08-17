Резкий рост цен: правительство не спешит поддерживать предприятия

К универсальной услуге электроснабжения предприятия присоединиться не смогут, и не у всех производственных компаний будет возможность останавливать работу в те часы, когда цены будут достигать рекордных значений, передает rus.err.ee.

По словам Сиккут, поддержка бытовых потребителей косвенно дойдет и до компаний, ведь если люди будут справляться со своими обязательствами и смогут поддерживать свое текущее потребление, то оборот компаний не упадет.

В понедельник специальная комиссия по контролю за госбюджетом обсуждала целевые субсидии для компаний, однако, по словам Сиккут, обсуждение носило чисто теоретический характер.