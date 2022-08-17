Рекордная цена на электроэнергию ухудшает конкурентоспособность эстонских предприятий, но, по словам министра экономики Рийны Сиккут, разговоры об их поддержке до сих пор носили только теоретический характер, то есть никаких соглашений о мерах, направленных на предприятия, пока достигнуто не было.
Резкий рост цен: правительство не спешит поддерживать предприятия
К универсальной услуге электроснабжения предприятия присоединиться не смогут, и не у всех производственных компаний будет возможность останавливать работу в те часы, когда цены будут достигать рекордных значений, передает rus.err.ee.
По словам Сиккут, поддержка бытовых потребителей косвенно дойдет и до компаний, ведь если люди будут справляться со своими обязательствами и смогут поддерживать свое текущее потребление, то оборот компаний не упадет.
В понедельник специальная комиссия по контролю за госбюджетом обсуждала целевые субсидии для компаний, однако, по словам Сиккут, обсуждение носило чисто теоретический характер.
По мнению Сиккут, было бы разумно, чтобы субсидии были направлены на секторы, пострадавшие от санкций из-за войны, либо на энергоемкие отрасли, на которые текущие цены на электроэнергию оказывают наибольшее влияние.