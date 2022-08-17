В среду Харьюский уездный суд признал допустимым доставить в эстонскую тюрьму для продолжения отбывания наказания лидера эстонско-азербайджанской преступной группировки Амида Магеррамова, приговоренного в США к десяти годам лишения свободы.
Лидера наркогруппировки доставят из США в тюрьму Эстонии
На заседании во вторник Генпрокуратура установила, что передача Магеррамова Эстонии допустима, и что сам заключенный согласен на это. Защита согласилась перевести Магеррамова в Эстонию для отбытия наказания, передает BNS.
В ноябре прошлого года суд южного округа Нью-Йорка за контрабанду фентанила и карфентанила в США в больших количествах приговорил на тот момент 40-летнего Магеррамова к десяти годам лишения свободы.
Суд признал Магеррамова виновным в незаконном обороте наркотиков еще 4 мая и в пятницу огласил приговор.
В 2017-2018 годах Магеррамов пытался через представившегося наркопреступником агента DEA (Управление по борьбе с наркотиками) переправить в США большое количество фентанила и карфентанила.
Агент DEA встретился с Магеррамовым в Эстонии в октябре 2017 года, и они договорились сотрудничать в контрабанде наркотиков в США, сообщило Министерство юстиции США.
Магеррамов и его сообщники согласились перевезти агенту DEA в Данию большое количество наркотиков, которые он обещал далее транспортировать в США в Нью-Йорк, где они должны были быть доставлены клиентам картеля.
9 мая 2018 года Магеррамов доставил три образца наркотиков агенту DEA в Дании и передал их в согласованном месте. Агент передал наркотики властям, и лаборатория определила, что три образца содержат в общей сложности 550 граммов карфентанила.
Позже агент сообщил Магеррамову, что его груз прибыл в Нью-Йорк, и наркокартель очень доволен качеством наркотиков. Он заявил, что картель хочет сотрудничать с Магеррамовым и хочет заказать больше наркотиков.
30 мая 2018 года Магеррамов со своими подельниками уже доставили большее количество фентанила и карфентанила в согласованное место в Дании, на этот раз уже 5,2 кг.
Агент DEA несколько раз встречался с Магеррамовым в июне и июле 2018 года и сообщил, что его большая партия также попала в наркокартель Нью-Йорка. Он также вел переговоры с Магеррамовым о доставке наркокартелю следующих партий.
Осенью 2018 года DEA решило, что против Магеррамова собрано достаточно доказательств, и он был задержан Центральной криминальной полицией Эстонии на основании запроса США. Весной 2019 года Эстония экстрадировала Магеррамова в США. Вместе с Магеррамовым Эстония также экстрадировала в США известных в криминальном мире Евгения Быкова и Виталия Воронюка. Ранее в феврале 2019 года в рамках того же дела Эстония экстрадировала в США Виктора Ливинчука.
Полиция и прокуратура назвали Амида Магеррамова лидером преступной группировки эстонских азербайджанцев.
Карфентанил - самый сильный известный наркотик. Карфентанил - это синтетический опиоид, принадлежащий к той же группе, что и фентанил. Карфентанил используется для анестезии крупных животных, таких как слоны, и этот наркотик в 100 раз сильнее фентанила. Очень небольшого количества - 0,03 миллиграмма - достаточно, чтобы убить человека.