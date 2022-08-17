Лидера наркогруппировки доставят из США в тюрьму Эстонии

На заседании во вторник Генпрокуратура установила, что передача Магеррамова Эстонии допустима, и что сам заключенный согласен на это. Защита согласилась перевести Магеррамова в Эстонию для отбытия наказания, передает BNS.

В ноябре прошлого года суд южного округа Нью-Йорка за контрабанду фентанила и карфентанила в США в больших количествах приговорил на тот момент 40-летнего Магеррамова к десяти годам лишения свободы.

Суд признал Магеррамова виновным в незаконном обороте наркотиков еще 4 мая и в пятницу огласил приговор.

В 2017-2018 годах Магеррамов пытался через представившегося наркопреступником агента DEA (Управление по борьбе с наркотиками) переправить в США большое количество фентанила и карфентанила.

Агент DEA встретился с Магеррамовым в Эстонии в октябре 2017 года, и они договорились сотрудничать в контрабанде наркотиков в США, сообщило Министерство юстиции США.

Магеррамов и его сообщники согласились перевезти агенту DEA в Данию большое количество наркотиков, которые он обещал далее транспортировать в США в Нью-Йорк, где они должны были быть доставлены клиентам картеля.

9 мая 2018 года Магеррамов доставил три образца наркотиков агенту DEA в Дании и передал их в согласованном месте. Агент передал наркотики властям, и лаборатория определила, что три образца содержат в общей сложности 550 граммов карфентанила.