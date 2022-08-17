Ср, 17.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Ее жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 14-летнюю Милану

rus.postimees.ee
Ее жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 14-летнюю Милану
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
14-летняя Милана.
14-летняя Милана. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Миланы, которая ушла на прошлой неделе из дома в Ласнамяэ и жизнь которой может быть в опасности. 

Милана ушла из дома в Ласнамяэ на прошлой неделе 12 августа и до сих пор не вернулась. На основании собранной на данный момент информации, жизнь девочки может быть в опасности. Полиция проверила места, где она могла находиться, но до сих пор не удалось ее найти. Милана часто гуляла по Таллинну, Палдиски и Кейла, но она также может находиться в Ляэне-Вирумаа в Тапа. 

Ее рост 165 см, ее волосы до плеч и темно-каштановые. Ее телефон выключен.

Полиция просит всех, кто видел Милану или знает, где она находится, сообщить об этом по номеру 112. 

Ключевые слова
Наверх