Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Миланы, которая ушла на прошлой неделе из дома в Ласнамяэ и жизнь которой может быть в опасности.
Ее жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 14-летнюю Милану
Ее жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 14-летнюю Милану
Милана ушла из дома в Ласнамяэ на прошлой неделе 12 августа и до сих пор не вернулась. На основании собранной на данный момент информации, жизнь девочки может быть в опасности. Полиция проверила места, где она могла находиться, но до сих пор не удалось ее найти. Милана часто гуляла по Таллинну, Палдиски и Кейла, но она также может находиться в Ляэне-Вирумаа в Тапа.
Ее рост 165 см, ее волосы до плеч и темно-каштановые. Ее телефон выключен.
Полиция просит всех, кто видел Милану или знает, где она находится, сообщить об этом по номеру 112.