Ее жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 14-летнюю Милану

Милана ушла из дома в Ласнамяэ на прошлой неделе 12 августа и до сих пор не вернулась. На основании собранной на данный момент информации, жизнь девочки может быть в опасности. Полиция проверила места, где она могла находиться, но до сих пор не удалось ее найти. Милана часто гуляла по Таллинну, Палдиски и Кейла, но она также может находиться в Ляэне-Вирумаа в Тапа.