В Финляндии отчислили с курсов россиянина, протестовавшего против войны. Как так вышло?

Теперь Трофимову в России грозит штраф до 300 тысяч рублей. Впрочем, российские штрафы не так волнуют политэмигранта, как его положение в Финляндии. После пикета его выгнали с интеграционных курсов по сварочному делу.

«У меня есть квалификация сварщика в России, но нужно подтверждение квалификации в Финляндии, это сильно облегчает поиск работы», – объяснил Петр Би-би-си.

Поэтому он пошел на интеграционные курсы, где обучение языку, профессиональным терминам на финском и реалиям работы в Финляндии происходит прямо на рабочем месте: компании, сотрудничающие с курсами, берут учеников на стажировку.

12 июня – в День России – Трофимов с товарищами пикетировал российское консульство с цитатой Юрия Шевчука: «Родина – это не жопа президента» (именно за эти слова, сказанные на концерте, музыканта оштрафовали, обвинив в дискредитации армии).

А на следующий день на курсах активист, по его словам, показал коллеге фото с пикета. Другой русскоязычный коллега – не стажер, а давний работник компании, по словам Петра – стал с ним спорить.

«Владимир сказал, что мы все "тявкаем", а Путин красавчик, и он полностью согласен с тем, что Путин делает как внутри РФ, так и в Украине», – описывает Трофимов.

С тех пор они каждый день спорили о войне, а через два дня Трофимову сообщили, что его стажировка окончена.

«Не надо нарушать покой других студентов»