Почему отложенные весенне-летние проекты дорожного строительства пошли в работу к осени? Все ли готово к тому, чтобы отапливать столицу сланцем? Подешевеет ли отопление после отказа от газа?
Студия Postimees: Таллинн вспомнил про строительство дорог и готов отапливать город сланцем?
14:00
Студия Postimees: Таллинн вспомнил про строительство дорог и готов отапливать город сланцем?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия). Смотрите интервью в 14:00!
- Чем обусловлен запуск масштабных дорожных строительных работ под осень?
- Что будет строиться?
- Таллинн ждет полная перестройка велодорог?
- Произведена ли в столице перестройка теплостанций и сетей под сланцевое масло?
- Кто может претендовать на субсидии для перезапуска отопительных систем?
- Подешевеет ли отопление после его перевода на сланцевое масло?
- Может ли недовольство Юри Ратаса нарвскими центристами вылиться в санкции?
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