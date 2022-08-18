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Вице-мэр: Таллинн запускает ремонт 60 дорог; у сотен товариществ назревают проблемы с отоплением

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Вице-мэр: Таллинн запускает ремонт 60 дорог; у сотен товариществ назревают проблемы с отоплением
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  • Петербургское шоссе отремонтируют весной
  • Строительство дорог подорожало на 30%
  • Теплостанции перестроены под сланец

Почему Таллинн вспомнил про строительство дорог только к осени? Все ли готово к тому, чтобы отапливать столицу сланцем? Подешевеет ли отопление после отказа от газа?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Таллинн, наконец, объявил о запуске масштабных дорожных строительных работ. Почему все сместилось с весны на осень?

– Виной тому война в Украине и, как следствие, подорожание практически всех строительных материалов, рост цен на энергоносители, который спровоцировал увеличение всех остальных цен.

Весной городу пришлось поставить ряд проектов на паузу, чтобы понять, что будет происходить дальше с рынком стройматериалов, и дождаться, пока цены несколько стабилизируются.

В итоге, все запланированные тендеры состоялись и цены не увеличились на колоссальные суммы, о которых шла речь в начале весны.

– О каких цифрах идет речь?

– Изначально предсказывался рост от 50 до 100%, в среднем же он составил 20–30%.

– Что будет строиться прямо сейчас?

– Улица Раннамыйза на границе города расширится с одного до двух рядов. Уже строится улица Уссимяэ в Ласнамяэ – это долгожданный проект. Кроме того, появится новая велодорожка, которая соединит парки Тондираба и Кадриорг. И уже сейчас начинаются восстановительные ремонты внутриквартальных дорог.

Всего будет отремонтировано порядка 60 объектов на сумму 6 миллионов евро.

Строительство затронет все районы Таллинна.

– Входит ли в эти планы ремонт Петербургское шоссе?

– Несмотря на сообщения СМИ о том, что непонятно, что будет с финансированием этого проекта, мы находимся в графике. К концу этого года завершится проектирование I этапа – от улицы Маяка до улицы Суур Паала.

Реконструкция Петербургского шоссе начнется следующей весной синхронно со строительством терминала Rail Baltica.

В это время в этом районе запланирована реконструкция коммуникаций. Мы могли бы начать ремонт и раньше, но цель заключалась в том, чтобы двигаться дальше синхронно с проектом Rail Baltica. Теперь вопрос в том, успеют ли они, поскольку первый тендер на строительство терминала, объявленный Минэкономики, провалился.

– Минувшей осенью большой резонанс вызвала перестройка велосипедной структуры. Красные кляксы, наконец, исчезнут с дорог? Таллинн ждет полная перестройка велодорог?

– Изначально красные велодорожки мы рассматривали как временное решение. В дальнейшем красный цвет будет использоваться в исключительных случаях – только там, где велополосу нельзя отгородить иначе. В перспективе мы будем перестраивать многие улицы таким образом, чтобы в столице появилась разветвленная сеть велодорожек, отделенных и от проезжей части, и от пешеходов.

– Накануне жители Эстонии ужаснулись электроценам. Газовые перспективы тоже не радуют. Произведена ли в Таллинне перестройка теплостанций и сетей под новые реалии? Все ли готово к тому, чтобы отапливать город сланцевым маслом?

– Три отопительные станции столицы перестроены под возможность использования сланцевого масла, если газа действительно не будет. Это станции Мустамяэ, Кристийне и Юлемисте. Они также снабжены специальными фильтрами, которые будут улавливать неприятный запах.

Компания Utilitas, партнер города, уже получила разрешение на использование сланцевого масла и полностью готова к этой зиме.

На данный момент известно, что половина мощностей может быть покрыта газом, половина – сланцевым маслом. Теперь мы будем надеяться на то, что государству удастся построить СПГ-терминал в Палдиски, и тогда Utilitas сможет закупать сжиженный газ, а сланцевое масло, загрязняющее окружающую среду, использовать не придется.

Приходится учитывать и то, что не все жители Таллинна подключены к центральному отоплению, и одним махом эту проблему не решить.

Пока мы смогли решить только проблему клиентов компании Adven, которые платили в два раза больше остальных.

С 1 октября все сети Adven переходят в управление компании Utilitas, благодаря чему тарифы упадут до уровня Utilitas, примерно в 2 раза.

Вопрос теперь в тех квартирных товариществах, которые вообще не подключены к центральному отоплению, а таких в Таллинне – сотни, если не тысячи.

Сейчас они могут покрыть часть своих расходов на обновление теплосистем в рамках программы «Фасады – в порядок!». Следует признать, что подключиться к центральному отоплению в случае, если рядом с домом труба не проходит, очень дорого.

Пора задаться вопросом, может ли город субсидировать подключение газифицированных домов к центральному отоплению.

Быстрого и дешевого решения здесь нет. Думаю, что возможно прийти к соглашению с компанией Utilitas о том, что город проведет реконструкцию улицы, на которой находится много домов, не подключенных к центральному отоплению, Utilitas проложит там теплотрассу и город внесет часть платы за подключение этих домов к центральной теплотрассе. Подчеркну, что данная мера – достаточно сложная, она потребует немало времени и средств, а инвестиции могут быть сделаны только в следующем году.

– Возможно ли снижение цен на отопление после отказа от газа и перехода на сланцевое масло?

– Повторюсь, что сланцевое масло может быть использовано только в крайнем случае, да и то, если эстонские производители масла будут предлагать его по адекватным ценам. Хочется верить, что подорожания при переходе на сланцевое масло не будет.

Тендеры на поставки сланцевого масла сейчас уже проводятся. С учетом всех обстоятельств я бы не стал ждать того, что отопление подешевеет.

И каким бы образом мы ни решили проблему цен на отопление, никуда не исчезнет проблема высоких цен на электричество, на которую замыкается все остальное. Мы ждем от правительства плана не только по сносу монументов, но и по решению реальных проблем людей, в том числе ждем указаний, какую помощь необходимо оказывать на уровне самоуправлений.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Таллинн вспомнил про строительство дорог и готов отапливать город сланцем? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein
Студия Postimees: Таллинн вспомнил про строительство дорог и готов отапливать город сланцем? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Pm
  • Чем обусловлен запуск масштабных дорожных строительных работ под осень?
  • Что будет строиться?
  • Таллинн ждет полная перестройка велодорог?
  • Произведена ли в столице перестройка теплостанций и сетей под сланцевое масло?
  • Кто может претендовать на субсидии для перезапуска отопительных систем?
  • Подешевеет ли отопление после его перевода на сланцевое масло?
  • Может ли недовольство Юри Ратаса нарвскими центристами вылиться в санкции?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

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