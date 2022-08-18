Вице-мэр: Таллинн запускает ремонт 60 дорог; у сотен товариществ назревают проблемы с отоплением

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Таллинн, наконец, объявил о запуске масштабных дорожных строительных работ. Почему все сместилось с весны на осень?

– Виной тому война в Украине и, как следствие, подорожание практически всех строительных материалов, рост цен на энергоносители, который спровоцировал увеличение всех остальных цен.

Весной городу пришлось поставить ряд проектов на паузу, чтобы понять, что будет происходить дальше с рынком стройматериалов, и дождаться, пока цены несколько стабилизируются.

В итоге, все запланированные тендеры состоялись и цены не увеличились на колоссальные суммы, о которых шла речь в начале весны.

– О каких цифрах идет речь?

– Изначально предсказывался рост от 50 до 100%, в среднем же он составил 20–30%.

– Что будет строиться прямо сейчас?

– Улица Раннамыйза на границе города расширится с одного до двух рядов. Уже строится улица Уссимяэ в Ласнамяэ – это долгожданный проект. Кроме того, появится новая велодорожка, которая соединит парки Тондираба и Кадриорг. И уже сейчас начинаются восстановительные ремонты внутриквартальных дорог.

Всего будет отремонтировано порядка 60 объектов на сумму 6 миллионов евро.

Строительство затронет все районы Таллинна.

– Входит ли в эти планы ремонт Петербургское шоссе?