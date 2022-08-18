Финляндия решила сократить выдачу туристических виз россиянам в 10 раз

От Петербурга до ближайшего финского города Иматра - 200 километров, или три часа на машине плюс какое-то время на пограничные формальности. В лучшие времена на выходе со станции метро "Площадь Восстания" в центре города стоял десяток зазывал, которые, как заведенные, повторяли: "Маршрутка в Финляндию, есть свободные места". Проблем с заполняемостью не было: финские власти выдавали визы петербуржцам и жителям других городов Северо-Западного округа в упрощенном порядке. То есть не нужно было бронировать отель, покупать билеты и доказывать, что у тебя есть деньги: анкета, паспорта, страховка - и вперед.

В Финляндию ездили за покупками (почему-то считается, что финский Fairy лучше того, что продается в России), отдохнуть на выходные или отправиться дальше в Европу транзитом: из соседней с Иматрой Лаппеенранты летает главный европейский лоукостер Ryanair. Финны следили, чтобы россияне с их визами не только катались по Европе, но и оставляли деньги в их собственной стране, но делали это мягко. Однажды, когда я получил очередную финскую визу, то в паспорте обнаружил бумажку с текстом на русском языке, смысл которого сводился к следующему: если в дальнейшем я буду редко ездить в Финляндию, то визы мне больше не видать. Визы давали на несколько лет, с неограниченным количеством въездов, и каждый петербуржец из среднего класса имел финский шенген у себя в паспорте.