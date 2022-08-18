С сегодняшнего дня в отношении граждан России вступают в силу новые ограничения на въезд в Эстонию

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что санкция необходима, потому что своей агрессией в отношении Украины Россия нападает также на европейские ценности и свободы. «Поэтому у граждан России не может быть само собой разумеющейся свободы наслаждаться возможностями, которые предоставляют те самые европейские ценности и свободы, которые предлагает Европейский союз: будь то отдых, образование или предпринимательская деятельность», - пояснил Ляэнеметс.

Ляэнеметс добавил, что из всего числа выданных российским гражданам виз около 53 тысяч виз выданы для поездок с целью туризма и бизнеса. «В среднем в день в Эстонию въезжает около 2500 граждан России, из которых порядка 1250 приезжают по краткосрочной визе, половина из которых, в свою очередь, выдана Эстонией, остальные выданы другими шенгенскими странами. Поэтому у этой меры есть некоторое ограниченное влияние, однако для достижения реального санкционного эффекта нужно было бы ввести визовые ограничения со стороны всех стран Евросоюза», - уточнил глава МВД.

Ляэнеметс подчеркнул, что с сегодняшнего дня об эстонской визе смогут ходатайствовать те граждане России, которые едут в Эстонию, чтобы навестить живущего здесь близкого родственника, имеющего гражданство Эстонии или долгосрочный вид на жительство; работающие в Эстонии российские дипломаты и члены их семей; работники, связанные с международными перевозками товаров и пассажиров; лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского союза и люди, в отношении которых Эстония считает обоснованным выдачу визы по гуманитарным соображениям.