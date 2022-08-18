Департамент здоровья: скорое начало учебного года может привести к росту заражаемости коронавирусом

Обзор Департамента здоровья за прошлую неделю показал, что число случаев заражения коронавирусом в Эстонии снизилось. Это может быть признаком того, что снижение заболеваемости можно считать тенденцией, но, учитывая, что через пару недель начнутся занятия в школе, заболеваемость, вероятно, вырастет, сказала Сепп ERR .

«Мы видим по опыту других государств, что страны, где омикрон-штамм ВА5 стал доминирующим, вышли на плато заболеваемости коронавирусом, какое-то время заражаемость там была на высоком уровне, а затем стала снижаться. В Европе в целом также мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению. В какой-то степени мы можем связать снижение на этой неделе и стабилизацию на прошлой неделе с этим и найти параллели. Наиболее точную оценку, безусловно, можно сделать в ретроспективе», – сказала Сепп.