Хотя распространение коронавируса было стабильным или имело признаки снижения в последние несколько недель, скорое начало учебного года и возвращение людей на работу означают, что заражаемость вырастет, сказала заведующая отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп.
Департамент здоровья: скорое начало учебного года может привести к росту заражаемости коронавирусом
Обзор Департамента здоровья за прошлую неделю показал, что число случаев заражения коронавирусом в Эстонии снизилось. Это может быть признаком того, что снижение заболеваемости можно считать тенденцией, но, учитывая, что через пару недель начнутся занятия в школе, заболеваемость, вероятно, вырастет, сказала Сепп ERR.
«Мы видим по опыту других государств, что страны, где омикрон-штамм ВА5 стал доминирующим, вышли на плато заболеваемости коронавирусом, какое-то время заражаемость там была на высоком уровне, а затем стала снижаться. В Европе в целом также мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению. В какой-то степени мы можем связать снижение на этой неделе и стабилизацию на прошлой неделе с этим и найти параллели. Наиболее точную оценку, безусловно, можно сделать в ретроспективе», – сказала Сепп.
Рекомендация вводить четвертую или вторую бустерную дозу на данный момент не изменилась: Департамент здоровья настоятельно рекомендует ее тем, кто входит в группу риска.