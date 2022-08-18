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Алар Карис – послу Латвии: мы должны продолжать оказывать давление на Россию

rus.postimees.ee
Алар Карис – послу Латвии: мы должны продолжать оказывать давление на Россию
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В среду президент Эстонии Алар Карис принял верительные грамоты у посла Латвийской Республики в Таллинне Кристине Нашениеце, пишет Rus.ERR.

На последовавшей за этим встрече Карис подтвердил очень хорошие и тесные отношения между двумя соседними странами: «У нас много возможностей для сотрудничества в сфере безопасности, энергетики и инфраструктурных проектов. Также будет полезно, если мы лучше узнаем культуру и язык друг друга».

«Наше тесное сотрудничество также отражается в нашем единомыслии по различным международным вопросам. Поддерживая Украину, мы должны продолжать оказывать давление на Россию, требуя прекращения войны. Мы также должны работать во имя восстановления Украины», - подчеркнул глава эстонского государства, а также добавил, что военные преступления и преступления против человечности должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

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