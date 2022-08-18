Алар Карис – послу Латвии: мы должны продолжать оказывать давление на Россию

На последовавшей за этим встрече Карис подтвердил очень хорошие и тесные отношения между двумя соседними странами: «У нас много возможностей для сотрудничества в сфере безопасности, энергетики и инфраструктурных проектов. Также будет полезно, если мы лучше узнаем культуру и язык друг друга».