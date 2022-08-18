Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года кибератакам

«Эстония подверглась вчера самым масштабным с 2007 года кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор», — написал в Twitter заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес.

Ильвес подтвердил, что атаки были неэффективными. «Э-Эстония работает», – сказал он.

По словам Ильвеса, веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня, за некоторыми краткими и незначительными исключениями.

«В Эстонии это нападение осталось практически незамеченным», – сказал Ильвес.

В течение 24 часов CERT-EE выявил 24 зараженных вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. Мониторингом обнаружены 137 зараженных вредоносных программ, интернет-провайдеры были об этом проинформированы.

Прошлой ночью было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты.

Четыре DDoS-атаки были предприняты на организации частного сектора, но и за ними прослеживается желание атаковать ту или иную государственную службу. Восемь DDoS-атак были нацелены на конкретный веб-сайт или домашнюю страницу, а восемь атак пытались заклинить пропускную способность канала передачи данных. В случае девяти атак воздействие не было обнаружено, а в случае семи атак могло произойти прерывание обслуживания на несколько минут.