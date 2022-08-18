Politico: шесть стран Европы впервые не дали Украине новых военных обязательств

Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).

По мнению аналитиков, такие страны, как Франция и Германия не справляются с предоставлением помощи, и поставки оружия «могут ослабевать как раз в тот момент, когда Киев начинает решающее контрнаступление».

Глава группы организации, отслеживающей поддержку Украине, Кристоф Требеш заявил, что с конца апреля европейские обязательства по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению.

«Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — сказал он.

По его словам, на встрече западных союзников на прошлой неделе в Копенгагене заявленная сумма новых обязательств на 1,5 млрд евро «мизерна» по сравнению с предыдущими показателями.

Требеш отметил, что европейские страны должны рассматривать войну в Украине как более схожую с пандемией коронавируса, когда Запад направил миллиарды долларов на меры экстренного финансирования.

Требеш указал на фонд восстановления после пандемии ЕС, который охватывает примерно 800 миллиардов евро в виде займов и грантов. Общая европейская помощь Украине пока составляет лишь малую часть этой суммы.

«Я бы сказал, что это на удивление мало, учитывая, что поставлено на карту», ​​— сказал он.