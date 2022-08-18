С пятницы на вывезенный из Нарвы танк можно будет посмотреть в Военном музее в Виймси.
Уже завтра вывезенный из Нарвы танк можно будет увидеть в Военном музее
Сейчас танк Т-34/85 находится в ангаре тяжелой техники Военного музея в Виймси. «Теперь началась работа Военного музея, потому что, как бывает со всяким новым экспонатом, его необходимо осмотреть, подготовить к экспонированию и оборудовать соответствующей информационной табличкой», - отметили в музее.
Новый экспонат можно будет увидеть своими глазами уже в эту пятницу. Ангар для тяжелой техники открыт еженедельно с пятницы по воскресенье с 11 до 18 часов. Вход по музейному билету.
В музее есть и другой экспонат: танк той же модели, который два года назад был полностью отремонтирован и приведен в боевое состояние умельцами из действующего на Сааремаа общества военного оснащения Saaremaa Sõjavara Selts. Этот экспонат можно в любое время увидеть во дворе главного здания Военного музея, усадьбы Виймси.