Уже завтра вывезенный из Нарвы танк можно осмотреть в Военном музее

Сейчас танк Т-34/85 находится в ангаре тяжелой техники Военного музея в Виймси. «Теперь началась работа Военного музея, потому что, как бывает со всяким новым экспонатом, его необходимо осмотреть, подготовить к экспонированию и оборудовать соответствующей информационной табличкой», - отметили в музее.

Новый экспонат можно будет увидеть своими глазами уже с этой пятницы. Ангар для тяжелой техники открыт еженедельно с пятницы по воскресенье с 11 до 18 часов. Вход по музейному билету.