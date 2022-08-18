Таллинн учредил субсидию в поддержку перестройки отопительных систем в многоквартирных домах

«Конечно, государство, местное самоуправление, а также наш партнер по централизованному теплоснабжению должны сделать все от них зависящее, чтобы смягчить рост цен для потребителей», – объяснил Осиновский причину своего визита. – Мы знаем, что предприятия, квартирные товарищества и обычные потребители ищут наиболее экономичные энергетические решения, и сейчас самое подходящее время для поддержки внесения необходимых инвестиций».

Председатель Горсобрания призвал концерн Utilitas ускорить подключение зданий к сети централизованного теплоснабжения. «Несмотря на то, что большинство зданий в Таллинне уже подключены к сети централизованного теплоснабжения, у нас все еще есть целые районы, в которых не проложены трубы централизованного теплоснабжения, вследствие чего люди лишены более доступного и экологически чистого отопления помещений», – сказал Осиновский.

«Мы знаем, что подключение к сети централизованного теплоснабжения требует внушительных инвестиций, поэтому многие квартирные товарищества не принимают столь нужного решения. Отныне квартирные товарищества смогут ходатайствовать о субсидировании подключения к централизованному отоплению в размере 30 процентов от платы за подключение».

Большинство многоквартирных домов и коммерческих зданий с локальным отоплением обогреваются природным газом, цена на который резко выросла, а надежность поставок вызывает сомнения из-за войны, развязанной Россией. Осиновский выразил уверенность в том, что сейчас самое время предпринять необходимые шаги, чтобы значительно сократить потребление природного газа в Таллинне.

«В тех районах, где развитие сети централизованного теплоснабжения в ближайшие годы не представляется перспективным по причине их расположения, потребителей следует поддержать посредством перестройки их местных систем отопления, обеспечивающей переход на возобновляемые источники энергии. В первую очередь таковыми являются воздушно-водяные и геотермальные тепловые насосы. В этом случае город, возмещая 30% затрат на установку оборудования, использующего возобновляемые источники энергии, сможет помочь квартирным товариществам».

В июле этого года Таллинн ввел для квартирных товариществ новую, поддерживающую зеленый поворот субсидию, на основании которой поддерживается установка солнечных панелей, тепловых насосов и прочего оборудования, использующего возобновляемые источники энергии, а также частично возмещаются затраты на подключение к сети централизованного теплоснабжения.

Ставка субсидии составляет 30%, а ее верхний предел – 20 000 евро на многоквартирный дом. О выделении субсидии можно ходатайствовать для многоквартирного дома, построенного или введенного в эксплуатацию до 2000 года.