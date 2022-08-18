Жара набирает обороты: днем лучше оставаться дома

Чтобы из-за жары не стало плохо, нужно носить светлую одежду и головной убор. В середине дня, когда температура воздуха выше всего и солнце светит интенсивно, лучше находиться в тени. Окна лучше держать закрытыми, так как воздух на улице теплее, чем в доме. Чтобы избежать перегрева, стоит пить больше воды, так как в жару тело теряет больше жидкости», - сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.

Кроме своей безопасности, не стоит забывать и о безопасности своих близких. «Обязательно нужно следить, чтобы из-за жары близкому пожилому человеку не было плохо. Не стоит забывать и о домашних животных. Если вы едете на машине, помните, что стоящая на солнце машина, нагревается за считанные минуты. Поэтому в машине с закрытыми окнами нельзя оставлять ни детей, ни животных», - добавил Саареметс.

Так как в течение последних недель погода была жаркая, а дождей было мало, природа сейчас пожароопасная. Наслаждаясь хорошей погодой, нужно следить и за правилами пожарной безопасности, так как в нынешних условиях нужно очень мало для того, чтобы разгорелся большой пожар. При малейших сомнениях лучше оставить разжигания костра на потом, когда уровень пожарной опасности будет ниже. Информацию о пожароопасных местах по всей Эстонии можно найти здесь.

О безопасности стоит подумать и находясь в воде. «Купаться лучше в знакомом месте. Обязательно идите купаться с другом или близким, чтобы при необходимости друг другу помочь. Надежнее всего купаться около берега так, чтобы ноги доставали до дна. Особенно внимательно на пляже нужно следить за детьми, так как их чувство страха ниже, чем у взрослых. Поэтому детям нужно вовремя объяснить опасности, связанные с водой», - сказал руководитель отдела превенции. Также нельзя забывать о правиле – вода и алкоголь вещи не совместимые – для купальщика может стать роковым даже небольшое количество выпитого легкого алкоголя.