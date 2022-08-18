В заявлении, сделанном Консервативной народной партией Эстонии в четверг утром, говорится, что партия требует вмешательства правительства в работу рынка электроэнергии и грозится начать организацию гражданского неповиновения и массовых демонстраций, если оно этого не сделает.
EKRE: правительство должно решительно вмешаться в работу рынка электроэнергии
«Консервативная народная партия Эстонии последовательно выступала за энергетическую независимость Эстонии и надежность энергоснабжения. Когда мы были в правительстве, мы принимали решения, которые до сих пор гарантируют Эстонии необходимые производственные мощности, и, несмотря на резкую критику со стороны социал-демократов и Партии реформ, мы сделали большие инвестиции в энергетику. Мы еще год назад предвидели грядущий энергетический кризис и предлагали оппозиции решения проблем. Мы организовали большую демонстрацию, чтобы мобилизовать общественность против сумасшедшего роста цен на электроэнергию», – заявила EKRE.
«К сожалению, приходится признать, что ни предыдущее правительство Партии реформ и Центристской партии, ни нынешнее правительство Каи Каллас, сформированное с социал-демократами и "Отечеством", не смогли или не захотели предпринять необходимые шаги для обеспечения дешевого электричество для нашего народа и предприятий. Вместо этого мы видим, как правительство и государственные монополии пошли по пути обнищания общества и получения беспрецедентных сумм денег от частных лиц и предприятий за счет счетов за электроэнергию. Сегодняшние заявления правительства и поведение Elering и Eesti Energia показывают, что правительство Каи Каллас либо не желает, либо не в состоянии сделать что-либо для предотвращения социального и экономического коллапса», - говорится в заявлении EKRE.
Правление Консервативной народной партией Эстонии категорически требует, чтобы правительство немедленно приняло необходимые меры для доведения цены на электроэнергию до уровня, оправданного себестоимостью производства.
«Правительству нет смысла говорить о работе биржи, когда на так называемом рынке цены в Эстонии и Финляндии отличаются в тысячи раз. Говорить о дефиците производства также не имеет смысла, потому что легко установить, что никакого дефицита нет, а если и есть, то был создан искусственно монополиями для манипулирования ценами», — считает EKRE.
В EKRE отмечают, что партии правящей коалиции, но прежде всего премьер-министр Кая Каллас, министр экономики Рийна Сиккут, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр предпринимательства Кристьян Ярван, несут ответственность за предотвращение массового корпоративного банкротства, роста безработицы и смерти жителей Эстонии в своих домах от замерзания.
«Если нынешнее правительство не может сразу снизить цену на электроэнергию, оно не имеет права продолжать свою работу. Рычаги для снижения цены есть – выйти из системы торговли квотами СО2 и биржи Nordpool, либо остаться на бирже и продавать электроэнергию внутри страны по фиксированной внебиржевой цене», – предлагают в EKRE.
«Мы не можем оставаться сторонними наблюдателями в сложившейся ситуации. В случае дальнейшего бездействия правительства КОнсервативная народная партия готова начать организацию акций гражданского неповиновения и массовых демонстраций, чтобы оказать давление на доводящее людей до нищеты правительство, чтобы целью заставить его уйти в отставку», – заявили в EKRE.