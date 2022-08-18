EKRE: правительство должно решительно вмешаться в работу рынка электроэнергии

«Консервативная народная партия Эстонии последовательно выступала за энергетическую независимость Эстонии и надежность энергоснабжения. Когда мы были в правительстве, мы принимали решения, которые до сих пор гарантируют Эстонии необходимые производственные мощности, и, несмотря на резкую критику со стороны социал-демократов и Партии реформ, мы сделали большие инвестиции в энергетику. Мы еще год назад предвидели грядущий энергетический кризис и предлагали оппозиции решения проблем. Мы организовали большую демонстрацию, чтобы мобилизовать общественность против сумасшедшего роста цен на электроэнергию», – заявила EKRE.

«К сожалению, приходится признать, что ни предыдущее правительство Партии реформ и Центристской партии, ни нынешнее правительство Каи Каллас, сформированное с социал-демократами и "Отечеством", не смогли или не захотели предпринять необходимые шаги для обеспечения дешевого электричество для нашего народа и предприятий. Вместо этого мы видим, как правительство и государственные монополии пошли по пути обнищания общества и получения беспрецедентных сумм денег от частных лиц и предприятий за счет счетов за электроэнергию. Сегодняшние заявления правительства и поведение Elering и Eesti Energia показывают, что правительство Каи Каллас либо не желает, либо не в состоянии сделать что-либо для предотвращения социального и экономического коллапса», - говорится в заявлении EKRE.