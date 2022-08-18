При пожаре в жилом доме погиб человек

На момент прибытия спасателей одноэтажный деревянный дом горел открытым огнем. В доме было три квартиры.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра Лийны Валнер, к моменту прибытия спасателей пламя уже добралось до крыши. Жители двух квартир смогли выбраться из дома самостоятельно.

Спасательная команда приступила к тушению пожара в 5:31 утра, около 6 утра в доме был обнаружен труп мужчины. Спасатели локализовали возгорание в 6:28, после чего приступили к тушению пожара.