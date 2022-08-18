«Не подчиниться – избиение». Рассказ жительницы Мариуполя о трех месяцах в Еленовке

Мужчина в балаклаве задавал Ворошевой вопросы, знала ли она кого-то из бойцов «Азова» и есть ли у нее свидетельские показания о причастности батальона «Азов» к погромам в городе, к военным действиям, рассказывает она.

«Я никого не знала, и никого среди моих знакомых [оттуда] не было. Скажем так, мои подруги даже не встречались с ребятами из батальона. Но на что он рассчитывал? Даже если бы я и знала…»

Когда Ворошевой дали подписать протокол, она обратила внимание, что там не только не указана причина ее задержания, но и указаны неправильные даты. «Это неважно вообще, вы можете даже не подписывать», - ответил ей человек в балаклаве.

Больше никаких допросов и следственных действий в отношении Ворошевой не проводилось.

Освобождение стало неожиданностью - однажды утром, 4 июля, Ворошева услышала, что на второй этаж поднялись конвоиры и начали перечислять «фамилии с вещами на выход».

«Я эти фамилии знала наизусть. Это были фамилии волонтеров, я понимала, что их освобождают, и в этом списке могу надеяться быть и я».

Всего в тот день из Еленовки освободили 22 волонтера. Ворошевой вернули ее документы в УБОПе в Донецке, выдали фильтрационный билет [разрешение покинуть территорию ДНР] и бумагу об отказе в возбуждении против нее уголовного дела по статье о терроризме.