Лаури Ляэнеметс: я предлагаю повысить налоги, но также и снизить их

- Как вы собираетесь переманить 197 сторонников Рийны Сиккут? У них наверняка иное представление о приоритетах.
- Когда мы с Рийной Сиккут выдвинули свои кандидатуры на пост руководителя партии, то договорились, что будем руководить вместе. Мы это озвучили и, кажется, следуем своим договоренностям. Лучше прислушиваться ко всем, а не только к тем, кто тебя поддержал.
- Где коалиция возьмет деньги на покрытие своих долгосрочных обещаний ? Кажется, министр Лаури Ляэнеметс хочет повысить налоги?
- Мы предлагаем ввести систему прогрессивного налогообложения. Это значит, что мы снизим налоги для людей со средним и низким доходом, а тем, чей доход составляет 4000–5000 евро, мы предоставим возможность больше инвестировать в общество. Так что давайте учитывать картину в целом: где-то повысим, а где-то и понизим.
- То есть председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс предлагает повысить налоги для богатых?
- Я за целостный подход! А то мы будем потом в газете читать, что я только за повышение налогов, а это не так.
- Можете назвать ваш самый большой провал или самую большую неудачу в жизни?
- Должен со стыдом признать, что ничего такого не припоминаю.
- Нет, у любого человека однозначно бывают провалы, но из них, кажется, важно уметь извлекать уроки.
- В прошлый понедельник вы слегка оплошали с речью в Нарве. Намечаются ли на посту министра еще какие-нибудь промашки?