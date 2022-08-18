Лаури Ляэнеметс: я предлагаю повысить налоги, но также и снизить их

- Думаю, это ничего не изменит. Но важен диалог с местными жителями. Надо вести разъяснительную работу на местах.

- Один из пунктов коалиционного соглашения, который однозначно всех интересует, – это лишение оружия граждан России и Беларуси. Есть ли какой-то план реализации этого пункта?

- Для этого необходимо внести поправки в закон. Подготовительные работы ведутся, они займут время. Не позднее середины сентября этот вопрос будет отправлен на рассмотрение в Рийгикогу. Такова наша цель. Я считаю, что формулировка принципа могла бы звучать так: право владения оружием в Эстонии – это привилегия эстонских граждан.

- Департамент полиции и погранохраны уже оценил, во сколько поправки к закону могут обойтись государству?

- Зависит от того, как будет решаться. Если мы сделаем все быстро, то с большой долей вероятности государству понадобятся склады для хранения выкупленного оружия. Самая оперативная работа, например, в течение месяца, потребует дополнительных рабочих часов и большого количества полицейских, а это стоит денег.

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА

- Вопрос от координатора по сотрудничеству Эстонского объединения ЛГБТ Анетте Малетъярв (СДПЭ): «Собирается ли министр внутренних дел предоставить однополым парам конституционное право на самоопределение и неприкосновенность семьи, чтобы для смены фамилии они не должны были обращаться в суд?»

- Я просил рассмотреть этот вопрос. Существует два варианта: либо будут приняты правоприменительные акты к закону о сожительстве, либо мы дойдем с этими жалобами до Государственного суда, который даст свою оценку. Тогда решение Государственного суда можно будет распространить на все частные случаи.