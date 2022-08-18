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В четверг состоится учредительный съезд Партии правых

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В четверг состоится учредительный съезд Партии правых
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Лавли Перлинг.
Лавли Перлинг. Фото: Madis Veltman

Учредительный съезд Партии правых пройдет в четверг в Таллинне, а общем собрании также будет избрано руководство партии, в правление будут избраны 14 человек. На пост председателя баллотируется Лавли Перлинг.

Правые считают, что ключом к поиску наилучших результатов и решений является честная конкуренция, обеспечивающая больший выбор, инновации и лучшее качество.

В правление баллотируются 25 кандидатов.

«Обширный список баллотирующихся сегодня в правление кандидаты свидетельствует, что мы говорим не только о конкурентоспособности в Эстонии вообще, но и о конкуренции внутри нашей организации. Наши члены так же требовательны и к себе, к Партии правых. Собственная требовательность и чувство ответственности членов являются признаком сильной организации уже сегодня», – отмечает создающаяся партия.

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