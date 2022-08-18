В четверг состоится учредительный съезд Партии правых

«Обширный список баллотирующихся сегодня в правление кандидаты свидетельствует, что мы говорим не только о конкурентоспособности в Эстонии вообще, но и о конкуренции внутри нашей организации. Наши члены так же требовательны и к себе, к Партии правых. Собственная требовательность и чувство ответственности членов являются признаком сильной организации уже сегодня», – отмечает создающаяся партия.