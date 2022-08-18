МИД Финляндии: ранее выданные россиянам визы не будут аннулированы

Финляндия не будет как-то ограничивать уже выданные гражданам России туристические визы. Об этом глава МИД Пекка Хаависто заявил на встрече с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

«Мы не собираемся ограничивать старые визы», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, выданный россиянам шенген останется действительным и в будущем. Хаависто также напомнил, что Финляндия продолжит выдавать визы на основании учебы, работы и семейных связей.

При этом эстонская сторона предложила аннулировать и уже выданные гражданам РФ визы.

Хаависто, в свою очередь, отметил, что вводимые с сентября визовые ограничения имеют символическое значение – они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам.