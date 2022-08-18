Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что вводимые с сентября визовые ограничения имеют символическое значение – они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам, пишет Yle.
МИД Финляндии: ранее выданные россиянам визы не будут аннулированы
Финляндия не будет как-то ограничивать уже выданные гражданам России туристические визы. Об этом глава МИД Пекка Хаависто заявил на встрече с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
«Мы не собираемся ограничивать старые визы», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства.
По его словам, выданный россиянам шенген останется действительным и в будущем. Хаависто также напомнил, что Финляндия продолжит выдавать визы на основании учебы, работы и семейных связей.
При этом эстонская сторона предложила аннулировать и уже выданные гражданам РФ визы.
Хаависто, в свою очередь, отметил, что вводимые с сентября визовые ограничения имеют символическое значение – они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам.
Накануне Хаависто рассказал, как Финляндия намерена сократить число туристических виз. При этом он заверил, что ведомство рассматривает введение специальной гуманитарной визы для оппозиционеров. Хаависто допустил, что действие соглашение об упрощении визового режима с Россией будет приостановлено, что повысит стоимость туристической визы для россиян.