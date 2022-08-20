Персона недели ⟩ Максим Галкин вернулся к иностранным языкам

В интервью «Медузе» в 2017 году артист признался, что перестал пользоваться услугами инстаграм-администратора и начал сам снимать ролики на айфон. «Я привык к мгновенной реакции – когда ты шутишь на концерте, то по реакции публики сразу понимаешь, смешно им или нет, и здесь схожая история, – отмечал Галкин. – В этом у инстаграма большое преимущество перед телевизором. В телевизоре ты можешь что-то планировать, придумывать, тратиться, вкладываться, а потом вдруг выяснится, что получилось не то, что задумывал. В инстаграме – сразу комментарии, просмотры, отклики». Сетевого материала становилось все больше, в том числе и оригинального контента. 24 февраля 2022 года Галкин разместил черный квадрат и подпись: «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправдания войне! Нет войне!»