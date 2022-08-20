В трех городах Эстонии в рамках ни много ни мало своего трансконтинентального тура выступил шоумен Максим Галкин. Несмотря на потоки оскорблений в сети, заверения в невостребованности артиста и обещания лютой мести за «предательство родины» публика до отказа заполнила залы в Тарту, Таллинне и Йыхви.
Персона недели ⟩ Максим Галкин вернулся к иностранным языкам
Галкин практически не дает интервью, но уже не раз после 24 февраля 2022 года объяснял в своем Инстаграме, почему уехал из России и что думает о происходящем. Наряду с такими звездами, как Иван Ургант, Анастасия Ивлеева, Oxxymiron, Валерий Меладзе и другими Галкин осудил агрессию в Украине в первый же день российского вторжения. Последовала немедленная реакция. Галкин перестал работать ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале, начались отмены выступлений. В сети появилось видео, где граждане осаждают кассу концертного зала в одном из городов России, требуя отменить концерт «вот этого вот», а получив от администратора подтверждение отмены, кричат «Ура!»
Профессиональный интерес
Еще в школьные годы будущий шоумен проявил талант пародиста. Другой стороной его подражательных способностей стал интерес к иностранным языкам. В 1993 году Галкин поступил в РГГУ на факультет лингвистики. В его активе – пять иностранных языков: английский, французский, испанский, чешский и немецкий. С последним из них была связана тема, которую Галкин заявил при поступлении в аспирантуру. Он писал диссертацию о сравнении стилистических систем оригинала и перевода на материале «Фауста» Гете. Окончательно Галкин ушел из аспирантуры только в 2009 году, когда на науку уже объективно не осталось времени.
Пародия, в жанре которой Галкин дебютировал в спектакле студенческого театра МГУ в 1994 году, выражает особый тип творческой личности – цепкой, схватывающей на лету звук и жест, способной мгновенно преобразить их в яркий скетч. Галкин – лингвист на эстраде, работающий в прямом контакте с материалом и реакцией публики. Когда Галкин снимался для ТВ, он всегда работал в диалоге. С игроком, жаждущим стать миллионером в одноименной передаче. Со второй ведущей на «Танцах со звездами». С маленьким гостем программы «Лучше всех», где можно было по пальцам пересчитать случаи, когда Галкину не удавалось найти подход к ребенку. О поведении на сцене и говорить нечего. Галкин – продолжатель великих конферансье прошлого века, способный склеивать собой отдельные куски программы и делать из них свой полноценный бенефис.
Инста-грамматика юмора
К концу прошлого десятилетия общественность успокоилась по поводу казавшегося поначалу скандальным брака Максима Галкина с Аллой Пугачевой (она старше его на 27 лет). Папарацци перестали охотиться за детьми, которые появились у звездной пары при помощи суррогатной матери. Лицо шоумена улыбалось с каждого экранного устройства. Шоу перевоплощений, встречи со звездами в субботней студии, бесконечные версии комедийных проектов. То Галкин с детьми, то с пенсионерами, а то ведет уж и вовсе удивительное реалити-шоу «Звезды под гипнозом».
Концертная сетка была не менее плотной. На счету Галкина – семь концертных программ, первая из которых вышла в 2002, а последняя – в 2016 году. Это не значит, что Галкин с тех пор повторяется. Со второй половины 2010-х годов начал меняться сам формат шоу – ранее создававшихся по старинке, с четким, до мелочей продуманным сценарием. Таковы были правила, выработанные в эпоху Михаила Жванецкого и Михаила Задорнова, когда-то, кстати, называвшего юного Галкина своим преемником. Славные традиции пришлось списывать в архив под натиском соцсетей.
Галкин замыкал плеяду комиков старого стиля, пока артисты сначала ComedyClub, а затем и более новые уже вовсю «оцифровывали» свой юмор. Если Юлия Ахмедова и Руслан Белый еще начинали с молодежного канала ТНТ, то Данила Поперечный и уехавший из-за преследований Идрак Мирсализаде представляют свои номера уже только вживую или через интернет. Галкин всегда обслуживал более широкую возрастную аудиторию и считал соцсети дополнительным инструментом своей раскрутки. Но прогресс и его не обошел стороной.
В интервью «Медузе» в 2017 году артист признался, что перестал пользоваться услугами инстаграм-администратора и начал сам снимать ролики на айфон. «Я привык к мгновенной реакции – когда ты шутишь на концерте, то по реакции публики сразу понимаешь, смешно им или нет, и здесь схожая история, – отмечал Галкин. – В этом у инстаграма большое преимущество перед телевизором. В телевизоре ты можешь что-то планировать, придумывать, тратиться, вкладываться, а потом вдруг выяснится, что получилось не то, что задумывал. В инстаграме – сразу комментарии, просмотры, отклики». Сетевого материала становилось все больше, в том числе и оригинального контента. 24 февраля 2022 года Галкин разместил черный квадрат и подпись: «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправдания войне! Нет войне!»
Когда достало?
В своем творчестве Максим Галкин почти не касался политики, поэтому был кумиром публики, жаждущей отдохнуть у телевизора от тяжких трудов. Его пародии на Путина выходили в те вегетарианские времена, когда их сравнивали с пародиями на Ельцина, да и сам первый президент России был еще жив. Галкин был и до недавнего времени оставался одним из столпов аполитичного путинского порядка, где власть не трогает народ и дает ему невинно развлекаться, а народ не высовывается и не мешает власти делать дела.
В ноябре 2019 года Галкин выступал в Новосибирске. Тогда Слава Тарощина писала в «Новой газете», что такого Галкина мы еще не видели. «Он прежде не был столь смел в жанре политической сатиры, – отмечала она, наблюдая широкий резонанс в соцсетях. – Репризами Галкина о скучающем Владимире Владимировиче, грезящем о Марсе; о модераторе дискуссий Соловьеве в образе Мао Цзэдуна; о поколении двадцатилетних, уверенных, что должность президента так и называется «Путин», завален интернет». Чудеса – Галкин зажег!.
Пытаясь ответить на вопрос, что случилось, обозреватель «Новой» предполагала, что сам Галкин лишь отмахивается, когда говорит, что его просто «достало». Для артиста, уже разменявшего пятый десяток, наступал момент истины. Человек с его багажом и опытом знал, что вопрос «С кем вы, мастера культуры?» придется задать и себе.
Этот вопрос в 1932 году иронично адресовал американским корреспондентам Максим Горький. Он имел в виду, что они служат бесчеловечному капитализму, умалчивая при этом, чему и какой ценой служит он, печатающий свои памфлеты в советских партийных газетах, чтобы заработать право вернуться в сталинский СССР, куда его манили обширными привилегиями. После начала войны в Украине многие российские мастера культуры принялись отрабатывать аналогичный государственный найм. В том числе обливая грязью тех, кто не смог молчать и уехал из страны под давлением невыносимых обстоятельств. Размежевание стало необратимым.
Родина за рубежом
В 2019 году в ответ на концерт в Новосибирске на официальном телевидении началась нешуточная, вовсю лязгающая тюремной дверью травля Галкина. Лишь его популярность не дали разыграться быстрой расправе, а затем началась пандемия. Во многих отношениях она стала отсрочкой и репетицией текущих политических событий.
Свой первый тур для зрителя за пределами России Максим Галкин провел в Израиле. В ответ на стандартные обвинения в любви к этой стране он писал, что это его тринадцатый тур по Израилю, врачи которого продлили жизнь его родителям. Сейчас Галкин и его семья пока осели в Латвии, в последние годы принимавшей у себя все больше восточных соседей, недовольных эволюцией российского режима. 22 апреля Галкин прокомментировал в Инстаграме свой отъезд: «Не упрекайте меня в предательстве, просто у себя в голове разграничьте "власть" и "родину". Я всегда это различал».
Максим Галкин
• 1976, 18 июня – родился в Наро-Фоминском районе Московской области.
• 1993 – закончил гимназию 1543 на Юго-Западе Москвы и поступил в РГГУ.
• 1994 – после спектаклей в студенческом театре МГУ вышел на сцену Театра Эстрады с пародиями на Ельцина и Жириновского.
• 2000 – дебют телеведущим в кадре на канале ОРТ.
• 2001 – первый сольный концерт на фестивале «Славянский базар» (Витебск, Беларусь).
• 2001–2008 – соведущий (совместно с Дмитрием Дибровым), далее ведущий ТВ-шоу «Кто хочет стать миллионером?».
• 2004–2008 – ведущий фестиваля «Новые песни о главном» (Первый канал).
• 2009–2015 – ведущий программы «Танцы со звездами» (Канал «Россия-1»).
• 2016 – седьмая сольная концертная программа «25 лет на сцене».
• 2016–2022 – ведущий шоу детских талантов «Лучше всех!» (Первый канал).
• 2017–2022 – ведущий программы «Сегодня вечером» (Первый канал).