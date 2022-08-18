Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите сомневается, что у ЕС получится выработать единую позицию по вопросу ограничения выдачи туристических виз гражданам РФ, поскольку эту идею скептически оценивают не только Германия, но и страны Южной Европы.
В Литве сомневаются, что ЕС договорится о визовых ограничениях для граждан РФ
«Должно быть, не только Германия (не поддерживает эту идею – BNS), я бы добавила страны Южной Европы, которые собирают много доходов от туризма, особенно после пандемии, для них важно, чтобы туризм восстановился, а русские составляют значительную часть туристов, – заявила советник президента в четверг национальному телевидению LRT. – На сегодняшний день реальность такова».
Скайсгирите заявила, что Литва может пытаться убедить скептиков, но и у других стран есть аргументы, пока она не видит единой позиции.
После вторжения кремлевских сил в Украину, Литва была одной из первых стран ЕС, ограничивших выдачу гражданам России выдачу шенгенских и национальных виз. Похожие решения приняли Латвия и Эстония. Таллинн с четверга пошел еще дальше: в страну не будут впускать российских туристов, имеющих выданные Эстонией шенгенские визы. Чехия также заявила, что запрет на выдачу виз российским гражданам может быть включен в санкционный пакет в отношении Москвы.
Однако с таким решением не согласился Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инвазия в Украину «не является войной народа России, это – война Путина».