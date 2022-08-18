В столичном районе Хааберсти горело казино

Сообщение о возгорании стула в курительной комнате казино на улице Ыйсмяэ-теэ поступило на пульт дежурного Центра тревоги в 16:18, передает в четверг Спасательный департамент.

К моменту прибытия огнеборцев люди покинули помещение. Горящий стул, от которого также загорелись установленные по соседству игровые автоматы и потолочные конструкции, был потушен в 16:56.

Дым от пожара распространился и на соседнее здание, которое также пришлось проветрить.