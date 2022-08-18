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В столичном районе Хааберсти горело казино

rus.postimees.ee
В столичном районе Хааберсти горело казино
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27.06.2022, Tallinn. Sümbolpilt Tuletõrjeautost. Foto Madis Veltman, Postimees
27.06.2022, Tallinn. Sümbolpilt Tuletõrjeautost. Foto Madis Veltman, Postimees Фото: Madis Veltman

В среду спасатели отреагировали на сигнал о пожаре в одном из казино, расположенном на территории столичного района Хааберсти, сообщает Rus.ERR.

Сообщение о возгорании стула в курительной комнате казино на улице Ыйсмяэ-теэ поступило на пульт дежурного Центра тревоги в 16:18, передает в четверг Спасательный департамент.

К моменту прибытия огнеборцев люди покинули помещение. Горящий стул, от которого также загорелись установленные по соседству игровые автоматы и потолочные конструкции, был потушен в 16:56.

Дым от пожара распространился и на соседнее здание, которое также пришлось проветрить.

Причина пожара устанавливается.

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