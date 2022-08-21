Заместитель мэра Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) сообщил, что запланированное строительство тропы здоровья в лесопарке Сютисте на границе районов города Нымме и Мустамяэ будет прекращено и в лесу асфальт не появится.
Тропа здоровья наломала дров и зашла в тупик
«Ввиду того, насколько эмоциональна эта тема и насколько она чувствительна для людей, местных сообществ и различных групп интересов, мы решили отказаться от строительства троп здоровья», – пояснил Свет. Он добавил, что на данный момент с согласия Департамента окружающей среды планируется только убрать из леса поваленные деревья и спилить оставшиеся пни.
По словам Света, решение отказаться от строительства троп здоровья было принято по двум основным причинам. Во-первых, приостановка строительных работ позволит в дальнейшем сохранить мирное общение со всеми местными сообществами. Во-вторых, общественные организации Nõmme Tee Selts и Sütiste Metsa Selts подали в суд на город, поэтому нужно дождаться решения суда по проекту строительства. «Пусть суд решит, законно или незаконно действовал город. Мы увидим, что мы сделали не так и кто виноват», – сказал Свет.
Жители встревожены
Автором идеи троп здоровья является АО Eesti Terviserajad, а город Таллинн принял проект после его обсуждения с различными заинтересованными группами. «Строительный проект отвечал всем нормам охраны окружающей среды. Мы и не думали анализировать его еще раз», – сказал Свет.
Но когда весной начали рубить деревья, местные жители отреагировали на это болезненно. «Реакция была, на наш взгляд, резкой, поэтому мы остановили все строительные работы и созвали большое общественное собрание. На этой встрече было видно, что люди эмоционально относятся к этому вопросу. Несмотря на все наши разрешительные документы, доверия не хватало», – добавил Свет.
В ситуации, когда деревья уже были вырублены, по предложению главы района Мустамяэ Лаури Лаатса (Центристская партия) было решено создать рабочую группу, которая должна была обсудить ход реализаци проекта.
В рабочей группе приняли участие представители таких организаций как Nõmme Tee Seltsi, TTU, SA Eesti Terviserajad, MTÜ Sütiste Metsa Seltsi, MTÜ Eesti Metsa Abiks, Эстонского общества защиты животных, спортивного клуба Nord, а также представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, представители районов Нымме и Мустамяэ.
Однако совместного решения так и не было принято. «За два с половиной месяца существования комиссии не было продвижения ни на один сантиметр в сторону понимания того, что делать дальше», – сказал Свет.
Из этого были сделаны определенные выводы. Стороны согласились, что необходимо создать регулирующий документ, где было бы написано, как будет происходить вовлечение общественности в различные проекты в будущем. «Нужно, чтобы мы всегда могли проверить, участвовали ли местные сообщества в проекте. Также нужно, чтобы за реализацию проекта отвечали конкретные чиновники, а не какой-либо фонд или общественная организация», – сказал Свет. Кроме того, было решено, что готовые проекты больше не будут браться. Город сам будет проектировать тропы здоровья и нести за них ответственность от начала до конца.
Что ждет лесопарк?
Поскольку земельный участок лесопарка Сютисте принадлежит Департаменту окружающей среды и является сферой управления Центра управления государственными лесами, дальнейшие решения могут приниматься также по его инициативе. «В будущем Департамент окружающей среды должен проводить новые процедуры, государственные закупки, вносить предложения и обсуждать их с общественностью, если мы хотим продвинуться вперед в строительстве троп здоровья», – сказал Свет.
Во время строительных работ было вырублено около 800 деревьев. В ближайшие недели они будут вывезены из леса и использованы для нужд города на других участках. Часть древесного материала перейдет Таллиннскому зоопарку на строительство игровых элементов и дощатых настилов для животных, часть будет использована в зеленых насаждениях для покрытия лесных дорог, а остальная часть – на других объектах в городе.