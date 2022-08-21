Тропа здоровья наломала дров и зашла в тупик

В ситуации, когда деревья уже были вырублены, по предложению главы района Мустамяэ Лаури Лаатса (Центристская партия) было решено создать рабочую группу, которая должна была обсудить ход реализаци проекта.

В рабочей группе приняли участие представители таких организаций как Nõmme Tee Seltsi, TTU, SA Eesti Terviserajad, MTÜ Sütiste Metsa Seltsi, MTÜ Eesti Metsa Abiks, Эстонского общества защиты животных, спортивного клуба Nord, а также представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, представители районов Нымме и Мустамяэ.

Однако совместного решения так и не было принято. «За два с половиной месяца существования комиссии не было продвижения ни на один сантиметр в сторону понимания того, что делать дальше», – сказал Свет.

Из этого были сделаны определенные выводы. Стороны согласились, что необходимо создать регулирующий документ, где было бы написано, как будет происходить вовлечение общественности в различные проекты в будущем. «Нужно, чтобы мы всегда могли проверить, участвовали ли местные сообщества в проекте. Также нужно, чтобы за реализацию проекта отвечали конкретные чиновники, а не какой-либо фонд или общественная организация», – сказал Свет. Кроме того, было решено, что готовые проекты больше не будут браться. Город сам будет проектировать тропы здоровья и нести за них ответственность от начала до конца.

Что ждет лесопарк?

Поскольку земельный участок лесопарка Сютисте принадлежит Департаменту окружающей среды и является сферой управления Центра управления государственными лесами, дальнейшие решения могут приниматься также по его инициативе. «В будущем Департамент окружающей среды должен проводить новые процедуры, государственные закупки, вносить предложения и обсуждать их с общественностью, если мы хотим продвинуться вперед в строительстве троп здоровья», – сказал Свет.