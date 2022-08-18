МИД Венгрии вызвал на ковер посла Эстонии

Госсекретарь Тамаш Менцер, ответственный за двусторонние отношения Венгрии, сообщил о встрече через социальные медиа. По его словам, приглашение было связано с недавно опубликованными сообщениями эстонских министров и политиков, которые Венгрия считает необоснованными и ошибочными. Менцер считает, что такие комментарии неприемлемы.

«Энергетическая безопасность Венгрии – это красная черта для нас, мы всегда защищаем нашу энергетическую безопасность», – говорится в заголовке поста.

В видео Менцер сообщил, что послу Эстонии разъяснены позиции Будапешта на войну, которую начала Россия в Украине. Государственный секретарь подчеркнул большой вклад Венгрии в помощь Украине. «Мы приняли почти миллион беженцев, помогаем найти им работу, дети пошли в школу. Мы продолжим оказывать Украине гуманитарную помощь», – сказал Менцер и подтвердил, что Венгрия признает территориальную целостность Украины. «Венгерское правительство на стороне мира!» – подчеркнул он.

По словам госсекретаря, критиковать Венгрию странно со стороны страны, чье воздушное пространство венгры помогают защищать. Он добавил, что венгерские военные продолжают участвовать в миссии в Эстонии. «Венгры работают на безопасность Эстонии», – подчеркнул он.

Причиной недовольства Будапешта, вероятно, являются слова министра иностранных дел Рейнсалу

Урмас Рейнсалу Фото: Kermo Benrot

Несмотря на то, что представитель Венгрии не упомянул в своем заявлении имя ни одного эстонского политика, венгерские СМИ освещали заявления министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу («Отечество»), которые он озвучил в передаче Postimees «Ministri närviproov».

В этой передаче Рейнсалу ответил на вопрос научного сотрудника Международного центра обороны и безопасности Калева Стойческу о возможных изменениях в политических отношениях между Венгрией и Эстонией.

Он счел досадным, что Венгрия проводит двусмысленную политическую линию по отношению к российской агрессии. По словам Рейнсалу, он также направил письмо своему коллеге Петеру Сийярто, где подчеркнул, что страны Евросоюза и Запада должны сотрудничать по вопросу введения дополнительных санкций ради сохранения общей системы ценностей.

«Безусловно, все риторические или практические шаги, которые касаются визитов или санкционной политики, подрывают единство Запада, не отвечают нашим интересам безопасности, не являются гуманно приемлемыми с моральной точки зрения, и, на самом деле, не отвечают интересам какой-либо страны ЕС», – отметил Рейнсалу.

«Политическая линия Венгрии, касающаяся нынешнего военного кризиса, для Эстонии, конечно, не та линия, которую мы можем признать. Мы призываем их изменить свою политику", – заключил он.