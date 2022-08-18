Латвийские больницы из-за роста цен на энергию планируют экономить на еде

«Сейчас государство платит три евро за трехразовое питание. Поставщики питания отказываются кормить пациентов на эту сумму. Следовательно, нужно искать решения, мы предложили сократить количество приемов пищи в больницах. Мы также направили письмо в Министерство здравоохранения, чтобы найти способ компенсировать затраты на электроэнергию», – сказал глава Латвийского союза больниц Евгений Калейс.