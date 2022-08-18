Чт, 18.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Латвийские больницы из-за роста цен на энергию планируют экономить на еде

rus.postimees.ee
Латвийские больницы из-за роста цен на энергию планируют экономить на еде
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Ivars Soikāns

В Латвии рост цен на энергоносители увеличивает расходы больниц, и Латвийский союз больниц предложил урезать питание пациентов, передает Rus.ERR.

«Сейчас государство платит три евро за трехразовое питание. Поставщики питания отказываются кормить пациентов на эту сумму. Следовательно, нужно искать решения, мы предложили сократить количество приемов пищи в больницах. Мы также направили письмо в Министерство здравоохранения, чтобы найти способ компенсировать затраты на электроэнергию», – сказал глава Латвийского союза больниц Евгений Калейс.

Ключевые слова
Наверх