Центристы: если не будет проведена срочная реформа, следует уйти с биржи электроэнергии

«В сложившейся на сегодняшний день ситуации биржа не является дееспособной – незащищенными оказались как частные потребители, так и предприятия. Нынешняя система позволяет спекулянтам зарабатывать огромные прибыли и не обязывает крупные предприятия быть участниками рынка. Также деятельность биржи должна быть намного более открытой», - сказал Карилайд.

По словам Карилайда, правительство поступает ошибочно, не учитывая в контексте реформы энергорынка интересы предприятий.

«Рост расходов на производство оказывает влияние на цены на товары и услуги. Из-за вчерашнего скачка цены на бирже многие малые предприятия вынуждены были приостановить свою деятельность. Недавно из-за высоких тарифов на электричество находящийся в Нарва-Йыэсуу спа-отель Noorus сообщил о массовом сокращении сотрудников, а позже возможном закрытии. И это только начало. Если премьер-министр Кая Каллас не начнет действовать быстро и решительно, предприятиям угрожает волна банкротств, а тысячи людей останутся без работы», – сказал Карилайд.