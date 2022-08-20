История ⟩ Невероятно, но факт: к осени 1940 года в Эстонии работало свыше ста кинотеатров

Первые сеансы состоялись в Таллинне и Тарту. В следующие полвека кино пережило впечатляющий прогресс. Техника делалась все изощреннее, а фильмы – длиннее, зрелищнее и профессиональнее. На смену коротким бытовым зарисовкам или комедийным скетчам с нелепыми движениями в кадре пришли художественные фильмы с профессиональными актерами, режиссерами и другими мастерами своего дела. Кино быстро превратилось из рыночной забавы в высокотехнологичное искусство, и во всем мире наблюдался взрывной рост числа кинотеатров. Не обошли эти процессы и Эстонию. Сейчас это трудно представить, но в начале Второй мировой войны в стране работало свыше ста кинотеатров, география которых не ограничивалась Таллинном и другими крупными городами.

Театры теней

Кинотеатры начали строить в Таллинне еще в царское время. Их бизнес-модель заметно отличалась от той, к которой мы привыкли сегодня. Дело в том, что на заре XX века кинотеатр обеспечивал лишь сидячие места и экран с минимальным набором техники, а проектор и пленки с фильмами возили и демонстрировали публике передвижные кинематографы. В Таллинне первой киноплощадкой стало заведение Original-Bioskope, располагавшееся неподалеку от современного Эстонского драмтеатра. Первым стационарным кинотеатром в Таллинне был Metropol (построен в 1908, сгорел в 1911) возле современной площади Виру. Целый ряд кинотеатров располагался в Старом городе, но у большинства срок службы был не слишком долгим. Многие предприятия быстро банкротились, плюс в кинотеатрах очень часто случались пожары: пленка при проекции нагревалась и легко воспламенялась, а деревянные конструкции усугубляли риск быстрого распространения огня. Фильмы показывали на большом куске сукна, а чтобы такой «экран» лучше передавал изображение, его регулярно брызгали водой. За сукном могла располагаться и вторая комната, где можно было посмотреть фильм в зеркальном отражении. Правда, в этом случае возникали трудности с чтением текста в интертитрах дозвуковых картин, поэтому в кинотеатрах нередко работал специальный человек, который с выражением читал все надписи вслух.