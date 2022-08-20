Датой рождения кинематографа принято считать 22 марта 1895 года, когда братья Люмьер продемонстрировали свой первый фильм продолжительностью 42 секунды. Новое развлечение быстро набрало популярность и распространилось по всему миру. В Эстонию кино пришло уже год спустя.
История ⟩ Невероятно, но факт: к осени 1940 года в Эстонии работало свыше ста кинотеатров
Первые сеансы состоялись в Таллинне и Тарту. В следующие полвека кино пережило впечатляющий прогресс. Техника делалась все изощреннее, а фильмы – длиннее, зрелищнее и профессиональнее. На смену коротким бытовым зарисовкам или комедийным скетчам с нелепыми движениями в кадре пришли художественные фильмы с профессиональными актерами, режиссерами и другими мастерами своего дела. Кино быстро превратилось из рыночной забавы в высокотехнологичное искусство, и во всем мире наблюдался взрывной рост числа кинотеатров. Не обошли эти процессы и Эстонию. Сейчас это трудно представить, но в начале Второй мировой войны в стране работало свыше ста кинотеатров, география которых не ограничивалась Таллинном и другими крупными городами.
Театры теней
Кинотеатры начали строить в Таллинне еще в царское время. Их бизнес-модель заметно отличалась от той, к которой мы привыкли сегодня. Дело в том, что на заре XX века кинотеатр обеспечивал лишь сидячие места и экран с минимальным набором техники, а проектор и пленки с фильмами возили и демонстрировали публике передвижные кинематографы. В Таллинне первой киноплощадкой стало заведение Original-Bioskope, располагавшееся неподалеку от современного Эстонского драмтеатра. Первым стационарным кинотеатром в Таллинне был Metropol (построен в 1908, сгорел в 1911) возле современной площади Виру. Целый ряд кинотеатров располагался в Старом городе, но у большинства срок службы был не слишком долгим. Многие предприятия быстро банкротились, плюс в кинотеатрах очень часто случались пожары: пленка при проекции нагревалась и легко воспламенялась, а деревянные конструкции усугубляли риск быстрого распространения огня. Фильмы показывали на большом куске сукна, а чтобы такой «экран» лучше передавал изображение, его регулярно брызгали водой. За сукном могла располагаться и вторая комната, где можно было посмотреть фильм в зеркальном отражении. Правда, в этом случае возникали трудности с чтением текста в интертитрах дозвуковых картин, поэтому в кинотеатрах нередко работал специальный человек, который с выражением читал все надписи вслух.
Хотя еще до обретения Эстонией независимости в регионе начали снимать первые фильмы, кино продолжало ассоциировалось с чем-то экзотическим. Вероятно поэтому названия многих кинотеатров звучали романтично и отсылали к далеким и привлекательным местам. Чего только стоили Grand Imperial Vio, Olympia, Star, Capitol, Saturn, The Express Bio, Athena, Apollo. Некоторые фильмы тех лет, безусловно, вызывали в обществе полемику об их уместности. Но полновесная цензура была введена в Эстонии лишь в 1935 года в годы режима Константина Пятса. Пристальный взор цензора выискивал в лентах обнаженную натуру, слишком прямые политические высказывания или даже, например, сцены со смертью героев, которые рекомендовалось сводить к минимуму.
Дворцовая эпоха
Интенсивная конкуренция заставляла кинотеатры завлекать клиентов не только набором фильмов, но и качеством сервиса. В 1920-1930-е годы кинотеатры отличались изящным декором и фешенебельными интерьерами. В фойе работал буфет, между фильмами исполнялись музыкальные и театральные номера. В постройке некоторых кинотеатров участвовали ведущие эстонские архитекторы своего времени. Например, Эдгар Йохан Куузик обновил здание кинотеатра Passaaž на улице Вяйке-Карья, а к работе над открытым в 1933 году на улице Виру кинотеатром с игривым названием Bi-Ba-Bo приложил руку Эжен Хаберманн. Увы, здание было утрачено в ходе бомбежек 1944 года, как и действовавший на улице Харью кинотеатра Amor.
До наших дней дошли здания некоторых столичных кинотеатров, хотя фильмы там давно не показывают. Например, в 1911 году по адресу Айа, 3 открылся кинотеатр Kasiino. Здание неоднократно перестраивали, и оно уже давно известно таллиннцам как торговый центр WW-Passaaž. Расположенный на бульваре Мере (вероятно, отсюда и название) Grand Marina тоже пострадал во время Второй мировой, и часть его зала перестроили для нужд возведенного на этом месте Дома офицеров флота, где сейчас действует Центр русской культуры. Здание кинотеатра Foorum на углу Хобуяама и Нарвского шоссе снесли много лет назад, но сейчас там располагается одноименный офисный центр.
Пожалуй, лучше всего до наших дней дошло здание самого роскошного кинотеатра своего времени. В 1926 году свои двери распахнул кинотеатр Gloria Palace (некоторое время работал также как Royal Palace) на площади Свободы. Его спроектировал известный рижский архитектор Фридрихс Скуиньш, чей схожий кинотеатр в Риге приглянулся эстонским заказчикам. Декоративные элементы на фасаде высек из сааремааского доломита Яан Коорт, а танцевальный зал в подвальном помещении спроектировал Александр Владовский. Потолки основного зала расписали художники из Латвии. Последние регулярные кинопоказы прошли здесь во время Второй мировой, а уже в 1945 году в чуть перестроенном здании временно расположилась труппа национальной оперы «Эстония». А в 1948 году было организовано учреждение, наследником которого стал Русский театр Эстонии, действующий в бывшем кинотеатре-дворце по сей день. Впрочем, это совсем другая история.