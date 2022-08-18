Эстонский мясокомбинат приостановил производство из-за чрезвычайно высокой цены электроэнергии

«При такой цене электроэнергии производить продукты питания просто невозможно, – сказал председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк. – Местная пищевая промышленность и продовольственная безопасность в целом, к сожалению, уже пострадали, а если такие цены сохранятся, отечественная пищевая промышленность полностью исчезнет».

Биржа электроэнергии Nord Pool вчера пережила один из самых больших кризисов в своей истории, когда в странах Балтии закончилось электричество, и поэтому с шести до семи часов вечера мегаватт-час на бирже стоил целых 4000 евро. Это был абсолютный рекорд и, вероятно, цена выросла бы еще, но более высокую цену на бирже установить просто невозможно. В последние месяцы цены на бирже электроэнергии в целом были беспрецедентно высокими. Пищевая промышленность давно выражает обеспокоенность этим и указывает государству на невозможность долгосрочного планирования.

«При этих ценах дешевле ничего не производить, – прокомментировал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова. – А если мы будем видеть такую цену часто, подозреваю, что небольшие и менее ликвидные предприятия ждет печальная участь».

Ситуация оказывает очень огромное на всю пищевую промышленность, ведь помимо цены энергии с безумной скоростью росли и все остальные затраты – сырье, материалы, транспорт, заработные платы и т.д. Причем это происходит в секторе, где маржа прибыли и без того очень мала. «В этом также причина стремительного роста цен продуктов питания в магазинах, – сказал Лоова. – Для Nõo Lihatööstus проблемы возникли уже летом, поскольку до 70 процентов потребляемой нами электроэнергии идет на охлаждение помещений. В июле мы заплатили за электроэнергию больше, чем в декабре. По всей вероятности, в этом году мы заплатим за электричество почти на миллион евро больше, чем в прошлом».