Кальюлайд: мы должны принять, что у нас разные истории и заверить друг друга, что они в прошлом

Мне кажется, что именно это мы и можем предложить друг другу: принять, что у нас разные истории. И заверить друг друга, что эти истории явно в прошлом. Они привели к нам, но не должны влиять на наше будущее.

Конечно, всегда найдутся те, для кого история о прошлом также является мечтой о будущем. Российская империя, будь то в форме Советского Союза или в более раннем виде, безусловно, является источником гордости и мечтой о будущем для многих людей. У нас нет с ними общего пути здесь, в Эстонской Республике, потому что большинство из нас выбирает свободу, права человека, демократию. Но, к счастью, нам не нужно их убеждать, мы можем их отпустить. Ведь Россия существует до сих пор.

Каждый человек, эстонец или русский, живущий в Нарве или Ласнамяэ, Пярну или Хаапсалу – свободен. Потому что это Эстонская Республика. Страна, построенная по образу и подобию граждан Эстонской Республики и подавляющего большинства ее жителей, не должна нравиться. Если этот образ вам не нравится, вы можете участвовать в демократических процессах и сделать страну похожей на Эстонскую Республику вашей мечты. Можно покинуть страну. И можно смириться с тем, что Эстонская Республика в чем-то неприемлема для вас: например, она не поддерживает важную для вашей семьи историю – и все равно продолжать здесь жить.