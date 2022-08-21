Совет психолога ⟩ Как поддержать того, кто переживает утрату

Природа горя

В течение жизни мы часто сталкиваемся с утратами. Теряем вложенные деньги и клиентов, выгодные сделки и ценные вещи. Утрачиваем возможности и иллюзии по поводу людей. Прощаемся с друзьями и романтическими партнерами. А иногда мы сталкиваемся со смертью близких, потерей здоровья или дома. Утрата – естественная часть жизни, ибо все имеет начало и конец. С самого детства мы постепенно учимся отпускать потери и привыкаем испытывать грусть – чувство, которое сопровождает прощание. Очень естественная эмоция, которая не требует дополнительных условий, кроме принятия и поддержки, и проходит своим чередом.

Когда же ты утешишься?

В контакте с утратой мы вынуждены встретиться не просто с пониманием, но с ощущением, что ничто не вечно. В этот момент мы встречаемся нос к носу со страхом смерти, о которой стараемся не думать. Также у нас формируется чувство бессилия – ведь непонятно, чем и как помочь, утешить. И чтобы побыстрее избавиться от этих неприятных ощущений, хочется либо разорвать контакт с тем, у кого горе, либо отвлечь его. Проблема в том, что такой подход, увы, не сработает. Если не дать горю высвободиться, оно может перейти в скрытую форму в виде депрессии, которая сопровождается потерей смысла жизни или бессилием. Недавно мы вместе с одной молодой женщиной разбирали причины, по которым она не может наладить отношения с мужчиной. В ходе общения мы вышли на тему непрожитого прощания с предыдущими партнерами. Казалось бы, прошло уже несколько лет, но именно эта проблема не давала сформироваться новой привязанности. К сожалению, историй про то, как незавершенные, не отпущенные и не «отгореванные» ситуации влияют на наше настоящее, очень много. В нашем обществе поощряется радость, а не грусть.