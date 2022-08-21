Если до сих пор в своей жизни вы не сталкивались с потерями и чувствами, сопровождающими утрату, вам очень повезло. Но даже такие счастливчики или люди, которые легко справляется с горестями, рано или поздно попадают в ситуацию, когда нужно кого-то поддержать.
Совет психолога ⟩ Как поддержать того, кто переживает утрату
Природа горя
В течение жизни мы часто сталкиваемся с утратами. Теряем вложенные деньги и клиентов, выгодные сделки и ценные вещи. Утрачиваем возможности и иллюзии по поводу людей. Прощаемся с друзьями и романтическими партнерами. А иногда мы сталкиваемся со смертью близких, потерей здоровья или дома. Утрата – естественная часть жизни, ибо все имеет начало и конец. С самого детства мы постепенно учимся отпускать потери и привыкаем испытывать грусть – чувство, которое сопровождает прощание. Очень естественная эмоция, которая не требует дополнительных условий, кроме принятия и поддержки, и проходит своим чередом.
Горе – более сильное чувство, связанное с утратой важных для нас людей или ценностей. Иногда оно может сопровождаться печалью и тоской.
Естественно, что чем больше потеря, тем сильнее горе. Чем значимее для нас то или тот, с чем/кем мы прощаемся, чем большей частью нашего мира был ушедший предмет или человек, чем сильнее узы, нас связывающие, тем больше требуется времени и усилий, чтобы пережить утрату.
Когда же ты утешишься?
Помню, как знакомая жаловалась на подругу, потерявшую любимого: «Уже два месяца прошло, а она при каждой встрече только о нем и говорит. Сколько можно? Это так раздражает». Сталкиваясь с чужим горем, мы неизбежно начинаем чувствовать «дискомфорт».
В контакте с утратой мы вынуждены встретиться не просто с пониманием, но с ощущением, что ничто не вечно. В этот момент мы встречаемся нос к носу со страхом смерти, о которой стараемся не думать. Также у нас формируется чувство бессилия – ведь непонятно, чем и как помочь, утешить. И чтобы побыстрее избавиться от этих неприятных ощущений, хочется либо разорвать контакт с тем, у кого горе, либо отвлечь его. Проблема в том, что такой подход, увы, не сработает. Если не дать горю высвободиться, оно может перейти в скрытую форму в виде депрессии, которая сопровождается потерей смысла жизни или бессилием. Недавно мы вместе с одной молодой женщиной разбирали причины, по которым она не может наладить отношения с мужчиной. В ходе общения мы вышли на тему непрожитого прощания с предыдущими партнерами. Казалось бы, прошло уже несколько лет, но именно эта проблема не давала сформироваться новой привязанности. К сожалению, историй про то, как незавершенные, не отпущенные и не «отгореванные» ситуации влияют на наше настоящее, очень много. В нашем обществе поощряется радость, а не грусть.
Стадии отпускания
Как же помочь себе или другому справиться с потерей? Многие слышали про пять стадий горевания, которые выделила психолог Элизабет Кюблер-Росс, – отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Чтобы острое горе сменилось «светлой печалью», как любят писать поэты, важно прожить эти пять стадий. Естественно, не каждый человек проходит их все, и необязательно они следуют друг за другом именно в такой последовательности. Не исключено, что начнется все с торга и лишь потом наступят гнев и отрицание. Например, одна из моих клиенток, военная беженка из Украины, искренне хочет вернуться домой «хоть на месяц». Потом она вспоминает, что дом разбомбили, и начинает плакать. Она перескакивает из «торгов» в стадию депрессии, и так – по кругу. На любом из этапов самое важное – поддержка и принятие человека с его чувствами, искреннее сопереживание. Это поможет проживать горе и не застревать подолгу на этих стадиях. Тому, кто пережил потерю, важно не закрываться, принимать поддержку. Столкновение со своим бессилием неизбежно. Нужно увидеть и предоставить место рядом с нами тем, кто поддержит.
На любом из этапов нормально обращаться к психологу, особенно в случае застревания на одной стадии. Мы привыкли жить так, будто мы – бессмертные. И когда в нашей жизни происходит очередная потеря, всякий раз испытываем шок: «Как? Почему?»
Проживая каждую минуту и каждое событие жизни, человек вовлечен в ее непрерывный, как может показаться, процесс. Мы на подъеме встречаем начало отношений и событий, но с тяжелым сердцем чувствуем, что процесс идет на спад, все движется к завершению. Если хоть немного сознавать, что жизнь – не прямая, а отрезок, прощание не будет неожиданностью. Чтобы было легче встречать перемены и потери, важно принять, что все отношения рано или поздно кончаются. Это поможет взять на себя ответственность и не жалеть о том, что не было сделано или сказано. Чаще говорить себе: радуюсь тому, что есть. А когда придет время прощаться – сделать это если не с легким сердцем, то хотя бы облегчив страдания…
Этапы горевания
1. Отрицание. Многие на этом этапе продолжают себя вести так, будто никакой потери не случилось. Отрицание дает время психике вписать новые вводные в картину мира. Если вытеснение затянулось, стоит обратиться к психотерапевту.
2. Гнев. По мере осознание произошедшего будет подниматься злость. На случившееся, на себя и окружающих. Начнется поиск виноватых.
3. Торг. Это попытка «повлиять» на произошедшее, восстановить иллюзию контроля. Может выражаться в заключении «сделки» с высшими силами. Возлагаются надежды на случай, «вдруг» и «авось».
4. Депрессия. Может быть самой затяжной. В этот период человек перестает убегать от своих чувств, признает, замечает и встречает свою боль. Именно прохождение этого этапа помогает приблизиться к последней стадии
5. Принятие. Не форма покорности, но рационализация и торможение, когда изнуренный горем человек останавливается, и горе сменяется печалью, а она, в свою очередь, грустью, на которую можно иногда смотреть со стороны.