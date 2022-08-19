Опасные синтетические каннабиноиды, известные как K2, Spice или AK-47, менее привлекательны в тех штатах США, где использование натуральной формы конопли было легализовано.
Синтетические каннабиноиды и конопля – разные вещи
Исследование, проведенное Университетом штата Вашингтон, показало, что число отравлений незаконными синтетическими каннабиноидами, которые трудно распознать с помощью стандартных тестов на наркотики, снизилось на 37 процентов в тех штатах, где совершеннолетние могут легально употреблять натуральную коноплю. Исследование показывает, что легализация и регулирование конопли также может оказать положительное влияние на здоровье населения, пояснила ведущий автор исследования Трэйси Кляйн.
Высокая токсичность
Синтетические каннабиноиды на самом деле не являются коноплей. Они названы так потому, что воздействуют на те же каннабиноидные рецепторы в мозге, что и психоактивный компонент конопли – тетрагидроканнабинол (ТГК).
Тем не менее синтетические каннабиноиды связываются с этими рецепторами в сто раз сильнее и не содержат «положительно-смягчающих» ингредиентов из цельного растения конопли, таких как каннабидиол (КБД). В результате синтетические каннабиноиды могут причинить серьезный вред человеку вплоть до летального исхода, поскольку обладают высоким уровнем токсичности.
Ученые проанализировали взятые из государственной системы в период с 2016 по 2019 год и опубликованные в Journal of Clinical Toxicology данные о ядовитых веществах.
Исследователи рассматривали штаты с относительно стабильной политикой в отношении конопли, которая ведется там на протяжении многих лет, поместив их в одну из трех категорий: разрешение конопли как для медицинского, так и для рекреационного использования взрослыми, например, в Вашингтоне; разрешение употребления конопли только в медицинских целях, например, на Гавайях; или запрет почти всех видов конопли, как в Айдахо. В выборку было включено 7600 случаев отравлений, связанных с употреблением синтетических каннабиноидов, из которых около 65 процентов требовали медицинского вмешательства. 61 человек погиб.
Исследователи обнаружили, что количество отравлений синтетическими веществами в целом снизилось за этот период. В штатах, где конопля разрешена только для медицинского использования, наблюдалось снижение на 13 процентов, а в тех штатах, где употребление конопли разрешено и для немедицинского использования, наблюдалось гораздо большее снижение – на 37 процентов.
В штатах, которые за этот период приняли законы, разрешающие хранение или употребление конопли, риск отравлений снизился на 22 процента. С тех пор как были разрешены розничные продажи, риск снизился на 36 процентов по сравнению со штатами, где разрешалась только медицинская конопля.
Предыдущее исследование JAMA Open показало, что в период с 2017 по 2019 год в США увеличилось количество обращений за помощью при отравлениях, вызванных натуральной коноплей, но в основном это было связано с продуктами промышленного производства, такими как растительные продукты для курения электронных сигарет и связанные с ними продукты, содержащие чрезмерное количество тетрагидроканнабинола.
Однако число случаев отравлений, вызванных употреблением конопли, в целом уменьшилось.
Неэффективные запреты
Несмотря на то, что некоторые синтетические каннабиноиды, а именно дронабинол и набилон, производятся для медицинского применения и в основном используются против тошноты, связанной с лечением рака, они являются нелегальными синтетическими версиями во всех штатах и не имеют медицинского назначения. Вступление запретов в силу может быть затруднено, поскольку производители часто меняют составы. Наличие таких веществ обычно не обнаруживается в стандартных анализах мочи, что, в свою очередь, может быть одной из причин, по которой люди в штатах с запретом на употребление конопли все же делают это.
По словам Кляйн, необходимо провести исследования, чтобы лучше понять, в чем разница между препаратами. Она отметила, что набор данных исследования не отражает рост популярности синтетически полученной «Дельта-8», которая продается как менее эффективная форма «Дельта-9». Последняя представляет собой психоактивный каннабиноид, содержащийся в продуктах, изготовленных из конопли.
«Мы знаем, что многие каннабиноиды находятся в разработке и уже присутствуют на рынке, и регулирующие органы изо всех сил пытаются наверстать упущенное», – сказала Кляйн, которая также является директором Центра политики, исследований и информационно-пропагандистской деятельности в отношении конопли Университета штата Вашингтон.
По словам Кляйн, проверить наличие синтетических каннабиноидов является непростой задачей. Во многих случаях это выясняется, когда пациент попадает в больницу или в случае летального исхода.
Тем не менее результаты исследования ясны: принятие законов, разрешающих употребление конопли, связано со значительным сокращением воздействия синтетических каннабиноидов. Более либеральные законы могут снизить мотивацию и вред, связанные с употреблением синтетических продуктов конопли.