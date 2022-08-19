Синтетические каннабиноиды и конопля – разные вещи

Исследователи обнаружили, что количество отравлений синтетическими веществами в целом снизилось за этот период. В штатах, где конопля разрешена только для медицинского использования, наблюдалось снижение на 13 процентов, а в тех штатах, где употребление конопли разрешено и для немедицинского использования, наблюдалось гораздо большее снижение – на 37 процентов.

В штатах, которые за этот период приняли законы, разрешающие хранение или употребление конопли, риск отравлений снизился на 22 процента. С тех пор как были разрешены розничные продажи, риск снизился на 36 процентов по сравнению со штатами, где разрешалась только медицинская конопля.

Предыдущее исследование JAMA Open показало, что в период с 2017 по 2019 год в США увеличилось количество обращений за помощью при отравлениях, вызванных натуральной коноплей, но в основном это было связано с продуктами промышленного производства, такими как растительные продукты для курения электронных сигарет и связанные с ними продукты, содержащие чрезмерное количество тетрагидроканнабинола.

Однако число случаев отравлений, вызванных употреблением конопли, в целом уменьшилось.

Неэффективные запреты