ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Завтра сокращенный рабочий день?

20 августа – государственный праздник, который обычно является выходным для работников. В этом году День восстановления независимости выпадает на субботу, а для тех, кто работает с понедельника по пятницу, государственный праздник в этом году является выходным днем. Если в связи с хозяйственной деятельностью и на основании установленного для работника графика работы необходимо работать и в День восстановления независимости, законом предполагается, что работнику будет выплачиваться заработная плата в двойном размере.