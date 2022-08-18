Читатель спрашивает: в этом году День Независимости (20.08) приходится на субботу. Обязан ли работодатель сократить мой рабочий день 19.08 на три часа?
ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Завтра сокращенный рабочий день?
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:
20 августа – государственный праздник, который обычно является выходным для работников. В этом году День восстановления независимости выпадает на субботу, а для тех, кто работает с понедельника по пятницу, государственный праздник в этом году является выходным днем. Если в связи с хозяйственной деятельностью и на основании установленного для работника графика работы необходимо работать и в День восстановления независимости, законом предполагается, что работнику будет выплачиваться заработная плата в двойном размере.
Национальными и государственными праздниками Эстонской Республики, в случае которых сокращают предшествующие им рабочие дни, являются Новый год, Годовщина Эстонской Республики, День Победы и Рождество. Поэтому 19 августа работодатель не обязан сокращать рабочий день работников на три часа. В то же время ряд работодателей ввели дополнительные льготы, например сокращение рабочего дня перед праздничным днем. В данном случае это добровольная льгота со стороны работодателя, оговоренная в начале трудовых отношений или в правилах внутреннего трудового распорядка. Следует узнать, возможно, это уже было сделано и на вашей работе.