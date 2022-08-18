Фотоновость ⟩ Россиянину поставили в паспорт печать «Русский военный корабль иди на ***!»

По его словам, россиянин, живущий уже семь лет в Киеве, пытался пересечь границу Украины в направлении Румынии. Михкельсон, говоря о необходимости визовых ограничений, привел в пример этот случай.

«На этом снимке показано, какое лаконичное решение приняли украинские пограничники в отношении гражданина России, который хотел покинуть Украину (он живет там последние семь лет). Румынская погранохрана не впустила его. Визовый вопрос сильно раздражает российских пропагандистов. Вчера Владимир Соловьев пригрозил уничтожить страны Балтии (употребил словосочетание "умирающие эмираты"). Телеведущий добавил, что если кто-то решит защитить нас, то будет использовано ядерное оружие. Это доказательство того, что визовые ограничения необходимы, но в то же время важно, чтобы западные страны смогли повлиять на российскую агрессию. Каждая установленная санкция должна соответствовать главной цели: страна, угрожающая миру ядерной угрозой должна быть изолирована, а их разрушительная война в Украине должна превратиться в их собственное стратегическое поражение», – написал Михкельсон.