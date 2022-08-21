Элину Нечаеву публика знает: сольные партии в театре «Эстония», восьмое место на Евровидении в 2018 году, главная роль в мюзикле «Моя прекрасная леди» в Русском театре, многочисленные концерты…
Певица Элина Нечаева: во мне есть страсть и пыл
Но мало кто в курсе, что вокальная карьера Элины началась… в четыре года. И это не шутка: ее мама пела в хоре «Радуга» и приобщила к хоровому пению дочку. «Оказалось, что у меня все получается громче и чище, чем у остальных, – улыбается Элина. – Громкость – еще не критерий, нужно было еще и в ноты попадать. Потом я решила заняться игрой на фортепьяно. В хоре были занятия по сольфеджио и индивидуальные уроки вокала, так что начальную музыкальную подготовку я получила в "Радуге"».
В мире оперы
Совершим десятилетний скачок во времени. Элине уже четырнадцать. Для подростков это возраст серьезных решений и глубоких раздумий. «Моя мама часто со мной беседовала, помогая разобраться, чего я хочу добиться в жизни, кем я хочу стать и даже какая у меня миссия. Я постоянно задавалась этими вопросами, не спала ночами и в результате решила, что хочу быть певицей. Но популярная музыка мне казалась слишком простой и неинтересной. И тут я увидела по телевизору трансляцию с зальцбургского оперного фестиваля: Анна Нетребко с Рональдо Вильясоном исполняли "Травиату". В тот момент я и поняла: опера – вот то, чем я хочу заниматься», – вспоминает Элина. И она, еще учась во Французском лицее, начала заниматься на отделении классического вокала в Музыкальном училище имени Георга Отса.
«Опера – это красиво, это интересно, это сложно, плюс люди относятся к оперному искусству с уважением, приходят в театр, как на праздник, одеваются красиво, в лучшие платья, бриллианты… – мечтательно представляла себе будущее четырнадцатилетняя девочка. И догадывалась: это определенный стиль жизни».
«Конечно, я интересовалась, сколько зарабатывают оперные певцы, чтобы понять, устроит меня эта работа или нет. Я решила: все классно, все устраивает, – смеется Элина. – Но никто мне тогда не сказал: чтобы такие деньги зарабатывать, придется десять лет пахать без выходных и жить на гроши…»
Путь к Музыкальной академии у Элины был не прямым. Сначала она поступила в Таллиннский университет на факультет преподавания музыки со специализацией по классическому вокалу. «У меня есть диплом учительницы пения. Когда я буду старенькая и уже не смогу хорошо петь, я буду заниматься преподаванием, – предполагает Элина. – И после окончания университета, уже будучи бакалавром, я поступила в магистратуру Эстонской академии музыки и театра на отделение классического вокала».
И вот Элина Нечаева – оперная певица… Какая самая памятная, самая любимая оперная партия?
«В течение многих лет, с самого начала учебы в Академии, я мечтала исполнить партию Царицы ночи в опере Моцарта „Волшебная флейта“. Во время учебы эта партия казалась мне чем-то невероятным и недостижимым.
Несколько лет назад был запланирован спектакль с моим участием в Palm Beach Opera во Флориде, США, но все планы спутал ковид. И вот в этом году наконец-то мечта сбылась: я исполнила эту партию в спектакле нашего театра "Эстония", были хорошие рецензии… Этим я горжусь, я счастлива».
Нелегкая легкая музыка
Четырнадцатилетнюю Элину Нечаеву не привлекала популярная музыка, тогда девочка считала, что это слишком просто и легко, но в 2018 году выпускница Музыкальной академии вдруг стала звездой Евровидения.
«Это никогда не было моей мечтой и целью!» – уверенно говорит Нечаева. Но случилось так, что на одном частном мероприятии она встретилась с композиторами Михкелем Маттисеном и Тимо Вендтом, которые предложили написать для нее песню-кроссовер. «Это сочетание классической музыки с каким-то популярным стилем, в данном случае – с элементами электроники. Мне показалась это интересным, я никогда такого не делала, но боялась, что на этом закончится еще не успевшая толком начаться моя карьера классической певицы», – с улыбкой вспоминает Элина.
Так родилась песня La Forza, текст для которой на итальянском языке Элина написала сама. После Евровидения люди писали певице, что благодаря ее исполнению они стали больше интересоваться оперным пением и классической музыкой, что музыка исцеляет, что ее пение помогло избавиться от депрессии, даже от суицидальных мыслей.
«...и все страхи ушли! Тогда я поняла: неважно, классика, кроссовер или поп. Если петь всем сердцем и душой, людям становится лучше. Так что свою миссию я выполнила!»
Прекрасная леди
Постепенно творчество оперной певицы стало приобретать все более разнообразные черты. В мюзикле Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди» на сцене Русского театра Нечаева демонстрирует свой мощный оперный вокал, да и как драматическая актриса смотрится очень органично. Яркий, праздничный, легкий для восприятия спектакль хорошо приняла публика.
«А недавно мы играли этот спектакль в Тарту. Говорят, что там публика более избалованная, более критически настроенная, но была прекрасная реакция на шутки, переполненный зал аплодировал стоя», – вспоминает актриса.
«Во время репетиций я полностью вышла из зоны комфорта, и это пошло на пользу спектаклю! Я очень авантюрный человек, и, конечно, хочется раздвинуть свои артистические границы как певице. Но в первую очередь я певица, и изначально драматическая часть роли давалась не без труда. Сопротивление материала удалось преодолеть при поддержке моего партнера Александра Ивашкевича, да и всей труппы, – вспоминает певица. – Большое впечатление на меня произвела режиссер-постановщик Алла Сигалова. До этого во всех проектах, где я участвовала, постановщиками были или европейцы, или эстонцы, и я привыкла к определенному подходу, к более сдержанному менталитету, а тут вдруг фейерверк! Во мне есть и пыл, и страсть, и эмоции, но за много лет я смогла спрятать их в глубину, учитывая, что общаюсь с более спокойными людьми. А тут пришлось выковыривать все это наружу и демонстрировать страсть и пыл на сцене!»
Летние концерты
Да, легкая музыка теперь не чужда актрисе и певице Элине Нечаевой. Наверняка свои детские представления о том, что легкая музыка – это примитивная ерунда, она вспоминает с юмором...
«Конечно! Слушатели всегда с удовольствием слушают хорошую музыку в хорошем исполнении. Я исполняю легкую музыку в своем стиле, иногда даже использую более попсовую технику вокала, но все-таки классическое исполнение и звучание моего квартета, с которым я выступаю, создают иную атмосферу, и популярные произведения воспринимаются по-другому. Например, трек Thunderstruck группы AC-DC мы миксуем с Вивальди и Бетховеном», – рассказывает певица.
В декабре Нечаева выпустила диск The Sound of Beauty («Звук красоты») со своими самыми любимыми произведениями, которые она исполняет с инструментальным квартетом. Здесь и ее любимые арии: Царицы ночи из "Волшебной флейты" Моцарта, O mio babbino caro из одноактной оперы Пуччини "Джанни Скикки", а также ария с колокольчиками из оперы "Лакме" Делиба… «Когда я сама исполняю их или слушаю в исполнении других певцов, у меня мурашки начинают бегать», – делится Элина.
«Практически все произведения на диске – виртуозные арии именно для колоратурного сопрано, именно в них я могу показать всю красоту голоса, его звучание, технику, а также очень высокие ноты. Это мой конек!» – признает Элина Нечаева.
Зимой из-за коронавируса диск не удалось представить публике, а певице так хотелось показать слушателям мощь этой музыки. Поэтому появилась идея сделать серию концертов на открытом воздухе, чтобы, чувствуя себя комфортно, поклонники творчества певицы могли насладиться легким для восприятия высоким искусством.
Летняя сцена хутора Кийвитая находится в Пангоди, на юге Эстонии, и зрители располагаются прямо на траве. На вилле Амменде в Пярну обстановка более изысканная, но сцена тоже на открытом воздухе, в саду.
«На воздухе классическую музыку петь труднее, чем в зале, но так захотелось вернуться на эти сцены с новой программой… Я вообще обожаю мызы, хутора, природу Эстонии. Особенно это стало мне по душе после того, как я приняла участие в телевизионном проекте ETV2 Metslased. Мы прошли с юга Эстонии на север 380 км. После этого я еще больше полюбила нашу страну», – говорит певица.
Но двумя концертами ближайшие планы Нечаевой не ограничиваются. Состоится концерт на террасе живописной мызы Ания, а буквально на днях в театре «Эстония» начнутся репетиции: «Мы готовим невероятную постановку оперетты Оффенбаха "Орфей в аду". Я буду исполнять главную женскую роль Эвридики. Великолепная музыка, красочные костюмы, всем знакомый канкан! Публике должно понравиться».
Блиц-интервью
Любимое место отдыха
Мальдивские острова. Мне трудно найти баланс между работой и отдыхом, я отдаю себя публике до изнеможения. А расслабляться хорошо на Мальдивах.
Любимый писатель
Когда другие дети играли во дворе, я читала книги. Мои любимые авторы – братья Стругацкие: «Пикник на обочине» и «Трудно быть богом».
Любимое блюдо
Обожаю индийскую кухню, глубокие интенсивные вкусы. Очень нравится sag Paneer – индийский сыр в соусе со шпинатом и чесноком.
Любимый стиль в одежде
Предпочитаю классику, элегантность с небольшой изюминкой, я все-таки артистка. Из эстонских модельеров – Кристина Вийрпалу, у меня много ее платьев. А если говорить о высокой моде, то Ив Сен-Лоран с его минимализмом, определенные вещи от Диора и классика – Шанель.