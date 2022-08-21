Певица Элина Нечаева: во мне есть страсть и пыл

«Во время репетиций я полностью вышла из зоны комфорта, и это пошло на пользу спектаклю! Я очень авантюрный человек, и, конечно, хочется раздвинуть свои артистические границы как певице. Но в первую очередь я певица, и изначально драматическая часть роли давалась не без труда. Сопротивление материала удалось преодолеть при поддержке моего партнера Александра Ивашкевича, да и всей труппы, – вспоминает певица. – Большое впечатление на меня произвела режиссер-постановщик Алла Сигалова. До этого во всех проектах, где я участвовала, постановщиками были или европейцы, или эстонцы, и я привыкла к определенному подходу, к более сдержанному менталитету, а тут вдруг фейерверк! Во мне есть и пыл, и страсть, и эмоции, но за много лет я смогла спрятать их в глубину, учитывая, что общаюсь с более спокойными людьми. А тут пришлось выковыривать все это наружу и демонстрировать страсть и пыл на сцене!»