Партия «Ээсти 200» выходит из коалиции в Нарве

По словам координатора партии «Ээсти 200» в Нарве Дениса Ларченко, выход из коалиции стал серьезным вопросом сразу после итога состоявшегося в понедельник собрания.

«На этой сессии мы должны были принять очень важное решение, которого ждали многие жители города. Наш коалиционный партнер очень сильно нас подвел. Некоторые депутаты просто не пришли на сессию и тем самым оставили нас в меньшинстве. Вопрос в итоге провалился. Подобное поведение я считаю политической трусостью и поэтому уже тем же вечером мы начали требовать смену руководителя горсобрания и фракции, так как они не смогли справиться с мобилизацией своих депутатов.

Сегодняшнее заявление председателя фракции Narva Tulevik является очередным доказательством того, что они не готовы брать политическую ответственность и пытаются скинуть вину на кого угодно, но только не на себя. Это заявление стало для нас, как для коалиционного партнера, последней каплей», – заявил Ларченко. ​

«Я рад, что за последние восемь месяцев мы все же успели принять ряд важных для развития город решений. Особенно тех, что касаются реформы общеобразовательной школьной сети и тех шагов, что были предприняты для улучшения городского пространства и экономики», – коротко подытожил результат работы коалиции Денис Ларченко.​