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Владислав Велижанин ⟩ Пятьдесят три года свободного общества

Владислав Велижанин
, гражданский журналист
Пятьдесят три года свободного общества
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Эстонский флаг, выложенный цветами.
Эстонский флаг, выложенный цветами. Фото: Shutterstock
  • Важно помнить, в чем причины нашего исторического успеха
  • Ставка на цифровизацию жизни общества полностью оправдалась
  • Нам нужно заниматься тонкой настройкой наших гражданских свобод

Развитие демократии никогда не бывает быстрым и легким, считает гражданский журналист Владислав Велижанин.

В этом августе исполняется тридцать один год восстановлению независимости Эстонской Республики, которая впервые была провозглашена в 1918 году. Так получилось, что судьба демократической Эстонии разделилась на «до» и «после»: между первым Днем независимости и днем сегодняшним пролег темный пятидесятилетний период оккупации, поэтому вместо 103 лет у нас было только 53 года на развитие свободного общества. Тем не менее, даже три последних десятилетия для демократии – уже солидный возраст. Наш дом, можно сказать, отстроен, но теперь перед нами встают глобальные вызовы, через которые мы должны достойно пройти как развитая европейская страна. Для этого нам важно помнить, в чем причины нашего исторического успеха, а также принять, что в зрелом демократическом обществе каждый следующий шаг будет даваться труднее предыдущего.

Народ Эстонии показал всему миру, что способен построить успешное государство в кратчайшие по меркам истории сроки. Так было после победы в Освободительной вой не, когда молодая Эстонская Республика развивалась наравне, или в чем-то даже опережая Финляндию. Только потом северные соседи ушли далеко вперед, когда Эстония угодила сначала под советскую, потом немецкую, а потом снова советскую оккупацию. В середине XX века эстонские общины за железным занавесом поддерживали дух независимой Эстонии, и этим мы во многом обязаны нашему быстрому возрождению. При первой же возможности в августе 1991 года мы окончательно вырвались из тюрьмы народов и начали заново отстраивать Эстонскую Республику по чертежам и рассказам тех, кто еще застал времена до потери независимости, а также тех, кто в вынужденной эмиграции продолжил свою карьеру в странах Запада. Поэтому, кстати, в отличие от Франции, не существует «первой» или «второй» республики, а у нас есть только одна страна, которая непрерывно существует с 1918 года, несмотря на оккупацию.

Опираясь на скромный исторический опыт государственности и помощь демократического сообщества, тридцать один год назад мы вернули Эстонскую Республику на карту мира. В рекордные сроки Эстония быстро догнала наиболее успешные европейские страны, создав при этом собственное видение развитого государства.

Ставка на цифровизацию жизни общества полностью оправдалась, и, вдохновляясь собственной историей и развитыми современными демократиями, Эстония создала свой футуристический образ страны, в которой государственное управление с нуля выстроено с упором на современные технологии. Глядя на наших «однокашников» того времени, у которых на десятилетия растягиваются процессы решения проблем, и на Эстонию дня сегодняшнего, не остается сомнений – в конце девяностых и начале нулевых мы достигли ошеломительных успехов.

Во многом наивысшая точка наших достижений после обретения независимости – это первое мая 2004 года, когда, прошедшая череду смелых и блестящих реформ, Эстонская Республика официально присоединилась к Европейскому союзу. Вступление в Евросоюз подвело черту под всемирным признанием наших достижений в защите прав человека, верховенства закона, открытости рынка и соответствия нашей экономики строжайшим критериям. Поколению политиков и общественных деятелей 90-х удалось построить каркас западного государства с высоким уровнем жизни. Гражданин Эстонии имеет стартовую позицию для поиска счастья, сравнимую с жителем той же Финляндии, хотя историческое отставание в экономике все еще сказывается. Свобода перемещения и предпринимательства, честные выборы, прозрачность и подотчетность власти – ничего из этого до 1991 года у эстонцев не было, и у миллиардов людей нет до сих пор.

За пятнадцать лет граждане Эстонии достигли того, на что у подданных Великобритании ушли долгие столетия просвещения, французам потребовалось несколько революций, а Германии пришлось пройти через тоталитаризм и разрушение всей страны. При этом вокруг много трагических примеров: по сравнению со странами Балтии далеко не все сумели воспользоваться открывшимся в 1991 году окном возможностей. Например, практически соседняя Беларусь быстро скатилась в диктатуру, хотя могла бы посоперничать с Литвой или Польшей. Скорость, с которой страны Балтии основали демократии по европейскому образцу, впечатляет. Промедлив, мы могли вообще никогда не расстаться с советским наследием. Так, близкая нам по духу вольная Украина получила статус страны-члена в Евросоюз лишь в нынешнем 2022 году ценой невообразимых усилий и многотысячных жертв в продолжающейся до сих пор войне за независимость и европейский выбор.

Впрочем, начало двухтысячных – время больших успехов и процветания – для Эстонии быстро закончилось. Предвестником напряженных времен оказались кровавые события «Бронзовой ночи» в 2007 году. Тогда в ходе массовых беспорядков и вандализма мы также удостоились сомнительной чести стать первой страной, подвергнувшейся массированной кибератаке со стороны другого государства. С другой стороны, именно наша работа в киберпространстве показала, что, несмотря на маленький размер нашей страны, в сфере технологий мы никому не намерены уступать. Образно выражаясь, выстроенный нами с таким усердием каменный дом прошел серьезную проверку на прочность со стороны живущего на востоке серого волка, которому не нравятся слишком самостоятельные соседи. Кстати, значительно ранее, а именно, в 1924 году, большевики открыто пытались устроить в Эстонии коммунистический переворот. Оба раза оказалось, что молодое эстонское государство прочно стоит на ногах.

Через тридцать один год после восстановления независимости мы становимся сформировавшейся демократией, подобной развитым странам, что выражается в нашем уровне жизни и свободы. Однако мы начинаем сталкиваться с проблемами развитых демократий. В них общество сильно поглощено внутренней борьбой: стоит только посмотреть на протесты «желтых жилетов» или борьбу трампистов с американскими демократическими институтами.

На выборах избиратели почти всегда делятся на несколько непримиримых лагерей, включая популистов и радикалов. Поэтому любое правительство всегда будет иметь довольно ограниченный кредит доверия от общества в целом. При этом, например, свобода слова, которой нам так не хватало в оккупации, теперь используется, помимо прочего, для разжигания ненависти, распространения фейков и так далее.

Если не реагировать на эти угрозы, общество рискует окончательно атомизироваться и потерять свою стойкость. Вместо того, чтобы просто что-то разрешить или запретить, нам нужно заниматься тонкой настройкой наших гражданских свобод и вместе искать компромиссы.

Стоящие перед нами проблемы – это проблемы не революционные, наподобие организации балтийской цепочки, а эволюционные, для решения которых нужно тренировать совсем другие мускулы общества на протяжении изнурительно долгого времени. С каждым годом нам приходится принимать все меньше судьбоносных решений. Зато все больше давят извечные вопросы, например: как бороться с ростом цен? Где найти помощь для людей с особыми потребностями? Как поддержать медицинскую систему?

Народ Эстонии был един и решителен в стремлении получить свободу, но договориться о размерах акцизов и пособий оказалось гораздо сложнее. Причем в 20-х годах XXI века мы ищем ответы на такие вопросы на фоне глобального экономического кризиса, глобального потепления, пандемии и большой войны в Европе. Выдержать эту нескончаемую череду кризисов, продолжив решать долгосрочные проблемы, несмотря ни на что – историческая задача нашего поколения. С Днем восстановления независимости!

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