Владислав Велижанин ⟩ Пятьдесят три года свободного общества

В этом августе исполняется тридцать один год восстановлению независимости Эстонской Республики, которая впервые была провозглашена в 1918 году. Так получилось, что судьба демократической Эстонии разделилась на «до» и «после»: между первым Днем независимости и днем сегодняшним пролег темный пятидесятилетний период оккупации, поэтому вместо 103 лет у нас было только 53 года на развитие свободного общества. Тем не менее, даже три последних десятилетия для демократии – уже солидный возраст. Наш дом, можно сказать, отстроен, но теперь перед нами встают глобальные вызовы, через которые мы должны достойно пройти как развитая европейская страна. Для этого нам важно помнить, в чем причины нашего исторического успеха, а также принять, что в зрелом демократическом обществе каждый следующий шаг будет даваться труднее предыдущего.

Народ Эстонии показал всему миру, что способен построить успешное государство в кратчайшие по меркам истории сроки. Так было после победы в Освободительной вой не, когда молодая Эстонская Республика развивалась наравне, или в чем-то даже опережая Финляндию. Только потом северные соседи ушли далеко вперед, когда Эстония угодила сначала под советскую, потом немецкую, а потом снова советскую оккупацию. В середине XX века эстонские общины за железным занавесом поддерживали дух независимой Эстонии, и этим мы во многом обязаны нашему быстрому возрождению. При первой же возможности в августе 1991 года мы окончательно вырвались из тюрьмы народов и начали заново отстраивать Эстонскую Республику по чертежам и рассказам тех, кто еще застал времена до потери независимости, а также тех, кто в вынужденной эмиграции продолжил свою карьеру в странах Запада. Поэтому, кстати, в отличие от Франции, не существует «первой» или «второй» республики, а у нас есть только одна страна, которая непрерывно существует с 1918 года, несмотря на оккупацию.