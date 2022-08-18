МВД Латвии предлагает прекратить повторную выдачу ВНЖ гражданам РФ и Беларуси

Поправки к закону переданы на согласование другим министерствам, а затем их рассмотрят сейм (парламент) и правительство республики.

BNS отмечает, что в настоящее время переходные правила закона об иммиграции предусматривают ограничения для граждан РФ и Беларуси на получение первого временного ВНЖ.

Согласно поправкам, гражданам, желающим в дальнейшем находиться в Латвии, необходимо будет запросить статус постоянного жителя ЕС, подтвердив знание государственного языка и наличие достаточных финансовых средств.

Ограничения также распространяются на выдачу долгосрочных виз. Для соблюдения интересов национальной экономики визы планируется выдавать международным грузовым и пассажирским перевозчикам, передает BNS.

В министерстве внутренних дел Латвии сообщили, что поправки повлияют на возможность работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из РФ и Беларуси, за исключением случаев, которые установлены правовыми актами ЕС.