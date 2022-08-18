Россия перебросила в Калининградскую область три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

«Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области», – заявили в Минобороны РФ.

«На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал"», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

«В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота», – сказали военные.

Официально сообщалось, что «Кинжал» – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.