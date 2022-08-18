Фото ⟩ В центре столицы продается стильная квартира со свежим ремонтом

Двухкомнатная квартира с высокими потолками площадью 50 м2 находится в доме постройки 1951 года. После капитального ремонта в ней никто не жил. Квартира полностью готова к переезду.

Фото: KV.EE

В ходе ремонта в квартире обновлены все технические системы: установлены новый электрощит, электропроводка, водопроводные и канализационные трубы. Большое внимание было уделено дизайну интерьера и тщательно подобранной мебели и декору. Дизайн в темных тонах делает квартиру еще уютнее. При этом она не стала темнее, так как расположена на солнечной стороне дома.

Фото: KV.EE

В квартире с удобной планировкой есть просторная гостиная, спальня, кухня и санузел, а также один бокс в подвале. В огороженном дворе собственнику квартиры выделено одно парковочное место.

Фото: KV.EE

Приведен в порядок участок перед домом, отремонтирована крыша, установлены ворота с дистанционным управлением. На фасаде дома в настоящее время ведутся активные ремонтные работы.

Фото: KV.EE