Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) не слишком обеспокоена напряженностью, возникшей после истории с нарвским танком.
Видео ⟩ Кая Каллас в ответ Яне Тоом: это неправильно, если интеграция связана только с одним танком
Нарвский танковый кризис для правительства закончился? «Да, я могла бы так сказать. Мы получили обзор последствий. На данный момент ситуация урегулирована, памятники убраны, и мы больше не будем заниматься этим вопросом», — сказала Каллас Postimees после пресс-конференции правительства в четверг.
Яна Тоом ясно дала понять, что 30 лет интеграции за пару недель пустили на дно.
В своем ответе Каллас сослалась на недавнее исследование государственной канцелярии. «Поддержка переноса советских памятников выросла среди не эстоноязычного населения. Мы много говорили об этом, и люди понимают. Как кто-то метко сказал, если интеграция связана только с одним танком – мол без танка интеграции быть не может – то это не совсем правильно. Это также несправедливо по отношению ко всем людям, которые очень хорошо интегрировались в эстонское общество, а их много».
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