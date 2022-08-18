Видео ⟩ Кая Каллас в ответ Яне Тоом: это неправильно, если интеграция связана только с одним танком

Нарвский танковый кризис для правительства закончился? «Да, я могла бы так сказать. Мы получили обзор последствий. На данный момент ситуация урегулирована, памятники убраны, и мы больше не будем заниматься этим вопросом», — сказала Каллас Postimees после пресс-конференции правительства в четверг.

В своем ответе Каллас сослалась на недавнее исследование государственной канцелярии. «Поддержка переноса советских памятников выросла среди не эстоноязычного населения. Мы много говорили об этом, и люди понимают. Как кто-то метко сказал, если интеграция связана только с одним танком – мол без танка интеграции быть не может – то это не совсем правильно. Это также несправедливо по отношению ко всем людям, которые очень хорошо интегрировались в эстонское общество, а их много».