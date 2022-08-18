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В пятницу электричество по-прежнему будет очень дорогим

rus.postimees.ee
В пятницу электричество по-прежнему будет очень дорогим
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Tairo Lutter

По данным биржи Nord Pool, среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в пятницу, 19 августа, составит 489,65 евро за мегаватт-час, пишет Majandus.

По сравнению с четвергом, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 555,18 евро, тариф снизится на 11,8%.

В среду среднесуточная стоимость электроэнергии на бирже в эстонской ценовой зоне выросла до рекордных в истории 682,05 евро за мегаватт-час, а в промежутке с 18.00 до 19.00 мегаватт-час стоил 4000 евро.

В Финляндии в пятницу биржевой тариф на электроэнергию составит 404,91 евро, в Латвии и Литве - 515,76 евро за мегаватт-час.

Одной из причин таких цен на электроэнергию является продолжающийся ремонт нескольких энергоблоков Нарвских электростанций. Например, в среду работали лишь три энергоблока из семи.

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