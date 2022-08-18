В пятницу электричество по-прежнему будет очень дорогим

По сравнению с четвергом, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 555,18 евро, тариф снизится на 11,8%.

В среду среднесуточная стоимость электроэнергии на бирже в эстонской ценовой зоне выросла до рекордных в истории 682,05 евро за мегаватт-час, а в промежутке с 18.00 до 19.00 мегаватт-час стоил 4000 евро.

В Финляндии в пятницу биржевой тариф на электроэнергию составит 404,91 евро, в Латвии и Литве - 515,76 евро за мегаватт-час.