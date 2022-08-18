В системе продажи билетов Elron можно будет забронировать место для велосипеда

«Сегодня на сайте Elron с помощью метода светофора можно увидеть, разрешена ли посадка на поезд с велосипедом. Обычно найти свободные места не составляет труда, однако в случае отправлений в часы пик свободных мест может и не быть, на что на сайте указывает красная иконка с велосипедом. Начиная с сегодняшнего дня купить билет для велосипеда можно в предварительной продаже, забронировав для него место в поезде. Для любителей велосипедной езды данная система бронирования велосипедных билетов является действительно долгожданным решением», – рассказала менеджер по коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп. Она добавила, что в каждом поезде предусмотрено в общей сложности десять мест для велосипедов, и четыре из них теперь можно будет забронировать при предварительной покупке билета на сайте. Забронированные места для велосипедов обозначаются соответствующим образом и пронумерованы, и они располагаются в зоне C поезда.