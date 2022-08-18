С апреля по октябрь, когда заполняемость поездов является самой большой, велосипедистам необходимо покупать в поезде Elron билет для велосипеда. Начиная с сегодняшнего дня купить билет для велосипеда можно и в предварительной продаже, забронировав таким образом для своего велосипеда место в поезде.
В системе продажи билетов Elron можно будет забронировать место для велосипеда
«Сегодня на сайте Elron с помощью метода светофора можно увидеть, разрешена ли посадка на поезд с велосипедом. Обычно найти свободные места не составляет труда, однако в случае отправлений в часы пик свободных мест может и не быть, на что на сайте указывает красная иконка с велосипедом. Начиная с сегодняшнего дня купить билет для велосипеда можно в предварительной продаже, забронировав для него место в поезде. Для любителей велосипедной езды данная система бронирования велосипедных билетов является действительно долгожданным решением», – рассказала менеджер по коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп. Она добавила, что в каждом поезде предусмотрено в общей сложности десять мест для велосипедов, и четыре из них теперь можно будет забронировать при предварительной покупке билета на сайте. Забронированные места для велосипедов обозначаются соответствующим образом и пронумерованы, и они располагаются в зоне C поезда.
Необходимость системы бронирования места для велосипеда подтвердило и исследование мнений, заказанное Elron в конце 2021 года, целью которого было выяснить ожидания и опыт пассажиров поездов, которые при передвижении комбинируют поезд и велосипед. Результаты исследования подтвердили, что такие участники дорожного движения для лучшего планирования своей поездки ждут возможности покупать велосипедные билеты в Интернете, а также видеть там информацию о наличии свободных мест для велосипедов. Кульдеркнуп добавила, что больше всего внедрения такого решения ждали пассажиры более дальних рейсов.
Билет для велосипеда можно купить на сайте заранее, не позднее чем за 30 минут до отправления рейса, и в предварительной продаже для каждого поезда будет доступно четыре места для велосипедов. Такое решение позволит и другим пассажирам с велосипедами попасть на поезд при условии наличия свободных мест. Возможность предварительной покупки предлагается в случае рейсов, в обслуживающих которые поездах имеется больше места для велосипедов.
В этом году на поездах Elron было совершено почти на треть поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Количество пассажиров в поездах Elron ежегодно увеличивается, и сезонно количество пассажиров с велосипедами также выросло. Билет для велосипеда, безусловно, необходим, так как мы видим, что без него начали бы возникать ситуации, когда в случае многих отправлений обычные пассажиры больше не вмещались бы в поезд из-за большего чем предусмотренное количества велосипедов в поезде», – объяснила Кульдеркнуп необходимость билета для велосипеда.
Билет для велосипеда действует сезонно с апреля до конца октября во всех поездах. Цена билета зависит от продолжительности поездки, и она составляет 50 процентов от цены соответствующего полного билета, но не меньше одного евро.